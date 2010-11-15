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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

یک موسسه غربی گزارش داد:

درجه بندی خطر تروریسم در 196 کشور؛ از سومالی صدرنشین تا آمریکا

درجه بندی خطر تروریسم در 196 کشور؛ از سومالی صدرنشین تا آمریکا

یک موسسه انگلیسی در گزارشی با اشاره به خطر جهانی تروریسم سومالی را به عنوان کشوری که با بیشترین خطر تروریسم مواجه است، معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه انگلیسی "مپلکرافت" ( Maplecroft) در گزارشی با اشاره به خطر جهانی تروریسم اعلام کرد که سومالی در لیست پرخطرترین کشورها بدلیل حملات تروریستی قرار دارد و از عراق، افغانستان و پاکستان پیشی گرفته است.

موسسه انگلیسی مپلکرافت در این گزارش اعلام کرد: آمریکا به عنوان سی و سومین کشور جهان است که در معرض حملات تروریستی قرار دارد و فرانسه در جایگاه چهل و چهارم و انگلیس در رتبه چهل و هفتم این لیست قرار دارند.

بر اساس این گزارش 16 کشور جهان از جمله کلمبیا، تایلند، فیلیپین و هند در میان کشورهایی هستند که با بیشترین خطر حملات تروریستی مواجه هستند. در این میان نیجریه، اسپانیا و میانمار پس از این کشورها به عنوان کشورهایی که در معرض خطر بالای تروریسم قرار دارند، طبقه بندی شده اند. همچنین کانادا و آلمان با پایین ترین خطر تروریسم مواجه بودند.

شاخص خطرات تروریسم بر اساس کثرت وقوع و شدت حملات تروریستی بین ژوئن 2009 تا  ژوئن 2010 در 196 کشور جهان محاسبه شده است.

موسسه انگلیسی مپلکرافت در این گزارش اعلام کرد: سومالی در این مدت شاهد 556 حمله تروریستی بوده که 1437 نفر در آن جان خود را از دست داده اند.

کد مطلب 1192145

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