درجه بندی خطر تروریسم در 196 کشور؛ از سومالی صدرنشین تا آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه انگلیسی "مپلکرافت" ( Maplecroft) در گزارشی با اشاره به خطر جهانی تروریسم اعلام کرد که سومالی در لیست پرخطرترین کشورها بدلیل حملات تروریستی قرار دارد و از عراق، افغانستان و پاکستان پیشی گرفته است.

موسسه انگلیسی مپلکرافت در این گزارش اعلام کرد: آمریکا به عنوان سی و سومین کشور جهان است که در معرض حملات تروریستی قرار دارد و فرانسه در جایگاه چهل و چهارم و انگلیس در رتبه چهل و هفتم این لیست قرار دارند.

بر اساس این گزارش 16 کشور جهان از جمله کلمبیا، تایلند، فیلیپین و هند در میان کشورهایی هستند که با بیشترین خطر حملات تروریستی مواجه هستند. در این میان نیجریه، اسپانیا و میانمار پس از این کشورها به عنوان کشورهایی که در معرض خطر بالای تروریسم قرار دارند، طبقه بندی شده اند. همچنین کانادا و آلمان با پایین ترین خطر تروریسم مواجه بودند.

شاخص خطرات تروریسم بر اساس کثرت وقوع و شدت حملات تروریستی بین ژوئن 2009 تا ژوئن 2010 در 196 کشور جهان محاسبه شده است.

موسسه انگلیسی مپلکرافت در این گزارش اعلام کرد: سومالی در این مدت شاهد 556 حمله تروریستی بوده که 1437 نفر در آن جان خود را از دست داده اند.