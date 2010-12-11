خوانش درست متون نیازمند رعایت کدهای مشخص است

احمد پهلوانیان در گفتگو با خبرنگارمهر در مور قواعد خوانش متون علوم انسانی و اینکه چه کدهای خاصی برای خوانش متون رشته خود دارد گفت: بطور قطع در هر علمی برای اصطلاحات و مفاهیم به حق کدهایی برای خوانش مورد نظر است که در مورد رشته ما هم همین امر صادق است و در علوم انسانی هم به طریق اولی.

این کارشناس حوزه علوم ارتباطات در مورد اینکه متون رشته خود را چند بار مطالعه می‎کند همچنین اظهارداشت: بطور قطع حداقل سه بار را مطالعه می‎کنم. درمرحله اول برای اینکه یک فهم ابتدایی از متن حاصل شود تا کلیات و ایده اصلی متن به دست انسان بیاید. در مرحله دوم انسان به جزئیات هم نگاه می‏کند و درمرحله سوم تطبیق آن کلیات با جزئیات است و اگر مرحله چهارمی هم انسان پشت سر بگذارد آن مرحله گفتگو و مباحثه است. این مراحل درواقع کمک می‏کنند تا ترکیب‌بندی جزئیات و کلیات در ذهن انسان ماندگارتر بشود و صحت فهم انسان به آزمون گذاشته شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی و فقه و کلام درمورد یادداشت‌برداریهایش از متون مطالعه شده نیز گفت: یادداشتها به صورت فیش‎هایی است که حالا یا به صورت الکترونیکی یا به صورت دستنویس است. این فیش‏ها بطور عمده به صورت ارجاع به منبع و مرجع است یعنی به صورت نقل قول نیست بلکه موضوع را به منبع و مرجعی که مطالعه شده است ارجاع می‏دهد.