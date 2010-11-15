ترمیم موفقیت آمیز عضلات آسیب دیده موش با پیوند سلولهای بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کلورادو در بررسیهای خود کشف کردند که گونه های ویژه ای از سلولهای بنیادی که به ماهیچه های موشها پیوند زده شده اند قادرند از کاهش حجم و عملکرد عضلانی که به طور طبیعی با کهولت سن ایجاد می شوند جلوگیری کنند.

نتایج این کشف از پتانسیل بالایی در درمان بیماریهای تخریب عضلانی مزمن برخوردار است.

سلولهای بنیادی که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند در جمعیتی از سلولهای اقماری که میان فیبرهای ماهیچه ای و بافت اتصالی پیرامون آن واقع شده اند، کشف شدند.

در این پیوند بین 10 تا 50 سلول بنیادی به کار گرفته شد که همگی به برخی از سلولهای عضلانی که به آنها پیوند خورده بودند تبدیل شدند.

در این آزمایشات، سلولهای بنیادی و میوفیبریلها از موشهای سه ماهه نمونه برداری شد همه این سلولها در یک دوره کوتاه کشت داده شدند و سپس به موشهای با همان سن که در آنها ضعف عضلانی اندامهای حرکتی ایجاد شده بود تزریق شد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "زمانی که ما ماهیچه ها را دو سال بعد مورد بررسی قرار دادیم کشف کردیم که سلولهای بنیادی پیوند زده شده به طور دائمی تغییر کرده بودند و درمقابل فرایند پیری عضلانی مقاومت می کردند."

براساس گزارش لس آنجلس تایمز، نتایج این بررسیها همچنین نشان داد که در موشهای پیوند گیرنده، حجم ماهیچه 50 درصد و ابعاد آن 170 درصد افزایش پیدا کرد.