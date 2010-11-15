مبارزه با قاچاق کالاهای خارجی در دستور کار پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار مسعود خرم نیا پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران مقوله مبارزه با قاچاق کالا را در آستانه اجرای این طرح از مقدمات لازم و ضروری دانست و گفت: مبارزه بی امان با قاچاقچیان کالای خارجی در دستور کار پلیس قرار گرفته تا اقتصاد کشور از آسیب این بلای بزرگ اقتصادی حفظ شود.

وی با اشاره به مطلب فوق گفت: اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از سوی دولت زمینه ساز تحولی بزرگ در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم بوده و پلیس برای اجرای این طرح بزرگ ملی آمادگی کامل دارد.

وی افزود: نیروی انتظامی به عنوان نهاد تامین کننده امنیت در جامعه در جهت آماده سازی بسترهای لازم برای اجرای موفق این طرح از آمادگی لازم برخوردار است.

رئیس پلیس آذربایجان شرقی مخالفت عناصر سودجو و نقادی های ناآگاهانه اجرای این طرح را دسیسه جدید دشمن برای جلوگیری از اجرای موفق این طرح بزرگ عنوان کرد و گفت: پلیس با افرادی که قصد ایجاد بسترهای روانی منفی در جامعه را دارند بشدت برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان از تمامی شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی و احتکار کالا مراتب را از طریق سامانه 110 فوریتهای پلیسی گزارش کنند تا پلیس سریعا رسیدگی کند.