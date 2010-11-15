انتقاد عضو شورای شهر اراک از طرح مبلمان شهری

عماد مولایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه یکی از مواردی که سبب قضاوت مردم در راستای عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهرمی شود بحث زیباسازی و مبلمان شهری است، افزود: نگاه مردم به شهر سبب تجزیه و تحلیل آنها از عملکرد شهرداری و مدیریت شهری می باشد لذا لازم است که شهرداری براساس استانداردهای روز جهانی و با بودجه و اعتبار لازم اقدام به زیباسازی چهره شهرکند.

وی با بیان اینکه این طرح باید براساس فرهنگ و ریشه های اعتقادی مردم هر منطقه و شهر صورت گیرد، اظهار داشت: این زیبایی و توجه به مبلمان شهری باید با فرهنگ شهر همخوانی داشته باشد.

مولایی نسب اضافه کرد: در این راستا اداره زیباسازی شهرداری باید با فرهنگسازی و اطلاع رسانی به مردم و همفکری و مشورت با مهندسان شهرساز، هنرمندان و کسانی که در زمینه های هنرهای تجسمی و زیباسازی شهری تجربه هایی دارند بکارگیری شود تا بتواند گره گشای بخش مهمی از مشکلات شهر اراک باشد.

وی ادامه داد: مشارکت مردم در ساماندهی و اجرایی شدن این طرح به صورت شرکت در نظرسنجیها و ارائه پیشنهادات به مدیریت شهری انجام می شود که البته پیش از آن باید مدیریت شهری بسترهای لازم را فراهم آورد.

این عضو شورا خاطرنشان کرد: تدابیری اندیشیده شود که سازمان یا نهادی نظرات و پیشنهادات مردم را ثبت نموده و در موقع اجرا به کارشناسان ارائه کند تا آنان با تجزیه و تحلیل داده ها نسبت به اجرای علمی و دقیق طرح ها اقدام نمایند تا رضایت مردم که صاحبان اصلی شهر می باشند تامین شود.

وی وظیفه مردم در حفظ و نگداری این مبلمان را ضروری دانست و گفت: شهروندان نیز با نگهداری بهینه از خدمات ارائه شده شهرداری می توانند به زیباسازی شهر کمک نموده تا با یاری هم شهری زیبا و در شان مرکزیت استان داشته باشیم .