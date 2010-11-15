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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

نویسندگان و اساتید فلسفه در نمایشگاه شهر کتاب حضور می‏یابند

نویسندگان و اساتید فلسفه در نمایشگاه شهر کتاب حضور می‏یابند

مالک حسینی، فاطمه مینایی، محمد ضیمران، مهدی محبتی، محمدرضا پارسایار، مهرداد بازیاری، آبتین گلکار، علی رامین، هوشنگ رهنما و محمد شهبا در نمایشگاه کتابهای فلسفی و آثار انتشارات هرمس در شهر کتاب شهید بهشتی حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسندگان و اساتید فلسفه در نمایشگاه کتابهای فلسفی و آثار انتشارات هرمس در شهر کتاب شهید بهشتی از روز چهارشنبه این هفته (26 آبان) تا پنجشنبه (4 آذر)، هر روز ساعت 16 حضور می‌یابند و با بازدیدکنندگان و مخاطبان خود به گفتگو می‌پردازند.

روز چهارشنبه (26 آبان) "مهدی محبتی"، پنج‌شنبه (27 آبان) "محمدرضا پارسایار"، شنبه (29 آبان) "مالک حسینی" و "فاطمه مینایی"، یک‌شنبه (30 آبان) "محمد ضیمران"، دوشنبه (اول آذر) "مهرداد بازیاری"، "آبتین گلکار" و "علی رامین"، سه شنبه (دوم آذر) "هوشنگ رهنما" و چهارشنبه (سوم آذر) "محمد شهبا" در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

گفتنی است، این نمایشگاه روز سه‌شنبه این هفته (25 آبان، شب عید قربان) در فروشگاه شهید بهشتی (خیابان بخارست، نبش کوچه سوم) افتتاح می‌شود و به مدت نه روز تا روز پنج‌شنبه چهارم آذر (عید غدیر) از ده صبح تا هشت شب میزبان علاقه‏مندان خواهد بود. در این نمایشگاه، آثار انتشارات هرمس با بیست درصد و کتابهای فلسفی با ده درصد تخفیف به علاقه‏مندان عرضه می‌شود.

کد مطلب 1192155

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