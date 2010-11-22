نسرین سلطانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات طرح های کلان فناوری ملی گفت: برخی از طرحهای کلان ملی مانند طرح گداخت و طرح شتابگر ملی در مجموعه طرحهای بلند مدت هستند و زمان طولانی برای رسیدن به نتیجه لازم دارند اما امیدواریم برخی طرحهای کلانی ملی مانند رادیو داروها، تولید داروهای وارداتی و سلولهای بنیادین تا پایان امسال به نتیجه برسند.

وی با ابراز امیدواری درباره به نتیجه رسیدن طرح ساخت واکسن آنفولانزا تا سال آینده گفت: هر طرح کلان ملی یک شورای راهبردی خاص دارد که سیاست های کلی حاکم بر روند اجرای طرح در آن شورا تصمیم گیری می شود این شوراها به طور مرتب در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل می شوند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه در سال 89 چندین طرح کلان ملی دیگر با دستگاهها منعقد می شود، درباره تعداد طرحهای کلان ملی در حوزه فناوری که تا پایان امسال خواهیم داشت، گفت: سال گذشته 9 طرح کلان ملی داشتیم که تعداد این طرحها در سال 89 بیشتر می شود.

سلطانخواه درباره محل تأمین اعتبار طرح های کلان ملی فناوری به مهر گفت: بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای کلان از محل قانون یک درصد که مربوط به خود دستگاهها و شرکت های دولتی می شود یا بند "ط" قانون بودجه که بر اساس آن دستگاهها می توانند تا دو درصد اعتبارات هزینه ای یا تملک دارایی خود را به امور پژوهش اختصاص دهند تأمین می شود همچنین بخش دیگر اعتبارات از طریق معاونت علمی و فناوری فراهم خواهد شد.