حسینی، نجار، مصلحی و بهمنی به کارگروه کنترل بازار پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه 16 آبان 1389 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی، با اضافه شدن آقایان سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی به ترکیب کارگروه کنترل بازار موافقت کرد. این مصوبه توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کارگروه کنترل بازار طبق مصوبه مهرماه سال 1388 هئیت وزیران با عضویت وزرای بازرگانی، جهادکشاورزی، صنایع و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس سازمان صدا و سیما برای پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها توسط واحدهای صنعتی، اجرای سیستم استفاده از کارت هوشمند و هماهنگی میان دستگاهی برای معرفی و تبلیغ کالاهای ایرانی تشکیل شد.

از آنجا که غالب موضوعات مورد بررسی و همچنین تصمیمات متخذه در کارگروه کنترل بازار، ناظر بر وظایف مرتبط و تخصصی در حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی بوده است، به جهت ایجاد ارتباطات تنگاتنگ بین سیاست‌ها و مصوبات این کارگروه با حوزه وظایف دستگاه‌های مرتبط، با تصمیم جدید دولت وزرای اقتصاد، کشور و اطلاعات و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به این کارگروه پیوستند.