برخورداری: تیراندازان کار سختی در گوانگجو دارند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، ابراهیم برخورداری در خصوص نتیجه روز گذشته اش در این بازیها گفت: مسابقه سختی را پشت سرگذاشتیم. تمام رقبای ما در این مسابقات تیراندازانی هستند که در رنکینگ جهانی رتبه های نخست را داشته یا اینکه از قهرمانان المپیک می باشند.

وی با اشاره به حضور قهرمانان المپیک از کشورهای چین، کره و ژاپن در مسابقات تیراندازی افزود: به خاطر حضور این قهرمانان تیراندازان کشورمان کار سختی در در بازیهای آسیایی دارند.

ملی پوش تیراندازی کشورمان برنامه تدارکاتی این تیم را مناسب ارزیابی کرد و گفت: تمرینات منظم و خوبی را در یک سال گذشته پیگیری کردی. البته درست قبل از بازیهای آسیایی گوانگجو در مسابقات قهرمانی تیراندازی دانشجویان جهان شرکت کردم و توانستم تجربه خوبی را از رقابت با رقبای جهانی بدست آورم. این مسئله کمک زیادی به من برای حضور در این دیدارها کرد.

وی ادامه داد: هرچند نتوانستم به فینال مسابقات برسم اما توانستم رکورد ایران را به میزان یک نمره افزایش دهم.

ابراهیم برخورداری روز گذشته با ارتقاء یک نمره ای رکورد ایران در رده یازدهم مسابقات تپانچه بادی 10 متر مردان آسیا ایستاد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.