35 میلیارد ریال برای عملیات اجرایی راه آهن ملایر هزینه شد

امین حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: 47 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ایستگاه راه آهن ملایر پیش بینی شده است.

رحیمی با بیان اینکه ایستگاه راه آهن در حوزه ملایر شامل ساختمان ترمینال با مساحت دو هزار متر مربع، ساختمان نمازخانه با هزار مترمربع، سالن تعمیرات و نگهداری، سوله های انبار کالاهای ایستگاه و دو سکوی مسافربری رفت و برگشت است، اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح ملی، راه های مواصلاتی شهرستان روانسازی شده و تحول عظیمی در حوزه های اقتصادی و گردشگری شهرستان ایجاد می شود.

وی گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته عملیات اجرایی ریل گذاری راه آهن غرب کشور در حوزه شهرستان ملایر تا پایان آذر ماه امسال به پایان می رسد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر ریل گذاری راه آهن بیش از 83 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: طبق بازدیدهای انجام شده تا کیلومتر 79 این راه آهن ریل گذاری شده است.

رحیمی اضافه کرد: تنها 9 کیلومتر از مسیر باقی مانده که تا پایان آذرماه به پایان می رسد.

وی یادآور شد: عملیات اجرایی تقاطع سه راهی آورزمان - بروجرد با اعتبار 17 میلیارد ریال آغاز در هفته جاری آغاز شده است.