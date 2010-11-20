تیم دراگون بت ایران بدون کسب مدال به کارش پایان داد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، آخرین روز از رقابتهای قایقرانی دراگون بت بازیهای آسیایی امروز در مسافت 250 متر برگزار شد که هر دو تیم مردان و زنان ایران با تکرار مقام ششم و هشتم به کار خود در این دیدارها بدون مدال پایان دادند.

تیم مردان ایران در این مسافت در دور مقدماتی در گروه شش تیمی خود به مقام چهارم رسید و برای رسیدن به فینال نهایی راهی جدول بازنده ها شد. این تیم در این مرحله دوم شد و به فینال بازیها نرسید. قایقرانان کشورمان در جدول فینال کوچک برای کسب مقام هفتم تا دوازدهم به مصاف حریفان آسیایی رفتند و در نهایت با ایستادن در رده دوم گروه به مقام هشتم بازیهای آسیایی دست یافتند. این تیم روز گذشته هم درمسافت 500 متر به عنوان هشتم آسیا رسید.

در بخش بانوان هم تیم ایران در دور مقدماتی در گروه سه تیمی خود سوم شد و به جدول بازنده ها رفت. اژدهاسواران کشورمان در جدول بازنده ها در مکان دوم ایستادند و به فینال بازیها نرسیدند. در بخش فینال کوچک هم قایقرانان ایران سوم شدند تا در نهایت درمجموع رقابتهای قایقرانی دراگون بت بازیهای آسیایی در مسافت 250 متر به عنوان ششمی آسیا بسنده کنند. تیم بانوان ایران در هر دو مسافت 500و هزار متر همین مقام را تکرار کرده بود.

رقابتهای قایقرانی دراگون بت بازیهای آسیایی امروز با برگزاری این مسابقه به کار خود پایان داد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.