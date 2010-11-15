دولت مکلف به رفع موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی واردات شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کردند با وضع نرخ های معادل تعرفه ای نسبت به رفع آن موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی واردات اقدام کند.

بر این اساس مقرر شد، برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می کند، ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ های معادل تعرفه ای نسبت به رفع آن اقدام کند.

با تصویب مجلس، محصلات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

همچنین نمایندگان مجلس با تصویب ماده 95 برنامه پنجم مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ماده 95 لایحه برنامه ها آمده بود به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریان های غیر رسمی تجاری با اعمال حمایت های متناسب تعرفه ای در دوره زمانی محدود و منطبق بر اهداف میان مدت و در راستای ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری، میانگین تعرفه ها در پایان برنامه پنجم نسبت به پایان برنامه چهارم کاهش می یابد.