به گزارش خبرگزاری مهر ، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره توزیع برخی از کتاب های غیرمجاز در کشور اظهار داشت: بیشتر فعالیت های ما مربوط به کتاب هایی است که از طریق وزارت ارشاد مجوز می گیرند و چندان نمی‌توانیم در این مسئله ورود پیدا کنیم ولی متاسفانه از طریق برخی از مرزهای کشور یک سری کتاب های قاچاق وارد می‌شود که در بعضی از استان های مرزی این کتاب های بدون مجوز و غیر قانونی که به اختلافات قومیتی و مذهبی دامن می‌زنند، توزیع می‌شوند.



حسینی افزود: برخی از این کتاب ها همان کتبی هستند که به دلیل مشکلات زیادی که داشتند، نتوانسته اند از ارشاد مجوز نشر دریافت کنند. به همین دلیل در یک سری از کشورهای همسایه چاپ شده اند و بعد در داخل ایران توزیع می شوند.



وی ادامه داد: البته در داخل کشورهم برخی ها با سودجویی کتاب هایی را به صورت زیر زمینی و بدون مجوز به چاپ می‌رسانند که این موارد بیشتر در زمینه کتاب های درسی، کمک آموزشی و برخی کتب دیگر مشاهده می شود.



وزیر ارشاد تصریح کرد: در وهله اول دستگاه های ذیربط و انتظامی باید جوابگو باشند اما در مواردی که به ما گزارش دهند، در حیطه وظایف و اختیارات خود پیگیری می کنیم و به نیروی انتظامی گزارش می دهیم.



حسینی به اقدامات وزارت ارشاد برای تذکر به چاپخانه ها اشاره کرد و افزود: به چاپخانه ها تذکر داده ایم تا کتاب های غیرقانونی را چاپ نکنند اما باید به این نکته توجه داشت که این موضوع، کاری فرابخشی است و سایر نهادها و سازمان های مربوطه باید برای جلوگیری از این پدیده کمک کنند تا لطمه ای به کشور وارد نشود.



وی افزود: هفته کتاب هم فرصت خوبی است تا این موارد بررسی شده و بتوان به خوبی از ظرفیت های چنین مناسبت هایی برای آسیب شناسی این گونه پدیده ها استفاده کرده و وظایف و عملکرد دستگاه های نظارتی در این زمینه را بررسی و گوشزد کرد.



وزیر ارشاد تاکید کرد: البته من معتقدم درباره تعداد کتاب های غیرمجاز در کشور اغراق هم صورت می گیرد. به طور مثال در این مسئله اگر یک یا دو مورد گزارش داده شود، برخی ها به گونه ای جلوه می دهند که گویا بازار مملو از کتاب های قاچاق شده است اما این گونه نیست و چنین چیزی صحت ندارد.



حسینی گفت: این را هم باید مدنظر داشت که وجود کتاب های غیرمجاز پدیده جدیدی نیست که به طور ناگهانی در یک مقطع زمانی خاص اتفاق افتاده باشد. در سال های گذشته هم نمونه این گونه کتابها مشاهده شده است اما به این هم اعتقاد داریم که حتی یک مورد هم نباید در کشور مشاهده شود و اگر کسی از وجود حتی یک کتاب غیرمجاز و غیر قانونی مطلع باشد، می تواند آن موارد را به ما گزارش دهد و ارشاد هم پیگیری خواهد کرد.