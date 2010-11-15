به گزارش خبرنگار مهر، بنا براعلام مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال، مسابقات بین المللی فوتبال پیشکسوتان با حضور نمایندگان قاره های جهان طی روزهای 20 تا 30 آذرماه جاری با شرکت تیم های آرژانتین، انگلیس، اسپانیا، مکزیک، گواتمالا، آمریکا، مراکش و ایران در شهر مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک برگزار خواهد شد.

نبی اضافه کرد: این مسابقات در رده سنی 35 تا 42 و در دو گروه 4 تیمی برگزار خواهد شد و تیم فوتبال پیشکسوتان ایران با 24 بازیکن و 6 نفر کادر فنی به این مسابقات اعزام می شود.

هدایت تیم فوتبال پیشکسوتان ایران را همایون بهزادی برعهده دارد ضمن اینکه ابراهیم قاسمپور و حمید جاسمیان مربیان این تیم هستند. حشمت مهاجرانی نیز به عنوان مدیر تیم فوتبال پیشکسوتان معرفی شده است .

از سوی کادر فنی 64 نفر به اردوی آماده سازی تیم فوتبال پیشکسوتان دعوت شده اند که قرار است از روز پنج شنبه تمرینات این تیم در کمپ تیم های ملی آغاز شود.