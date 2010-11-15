کشف 37 هزار سند و مدرک جعلی/ 34 هزار نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد امیدی در نشست خبری که صبح روز دوشنبه با محور گزارش عملکرد هفت ماه پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای، جعل و کلاهبرداری برگزار شد با بیان اینکه در این مدت 74 درصد از پرونده هایی که در این سه مورد رسیدگی شده منجر به دستگیری جاعلان و معرفی آن به دستگاه قضا شده گفت: 22 درصد این پرونده ها موجب شناسایی متهم شده است اما از صدور جرم قاضی بی اطلاع هستیم و چهار درصد نیز هیچ نتیجه مثبتی از نظر ما در بر نداشته است.

کشف 37 هزار برگه سند، مدرک و مهر جعلی

وی ادامه داد: همچنین نزدیک به 37 هزار برگه، سند، مدرک و مهر جعلی نیز کشف کردیم و 34 هزار نفر نیز به زندان تحویل داده شده اند که 37 درصد آنها متهم به جعل و بقیه متهم به استفاده از سند مجعول بوده اند.

35 درصد پرونده ها مربوط به جعل اسناد بانکی و اوراق بهادار است

مدیرکل مبارزه با جرایم رایانه ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه 95 درصد از متهمان را مردان و 5 درصد باقی مانده را زنان تشکیل می دهند، گفت: 36 درصد از پرونده های ما مربوط به جعل اسناد بانکی و اوراق بهادار و 35 درصد مربوط به جعل مدارک شناسایی است.

امیدی افزود: همچنین هشت درصد از پرونده های ما مربوط به جعل اسناد مالکیت، پنج درصد مربوط به قرارداد و قول نامه ملکی، دو درصد مدارک تحصیلی و آموزشی، 9 درصد سایر اسناد دولتی، هفت درصد اسناد غیردولتی و یک درصد مربوط به جعل علائم تجاری بوده است.

49 درصد پرونده ها منجر به شناسایی کلاهبردار شده است

وی با اشاره به پرونده های حوزه کلاهبرداری نیز گفت: در طول هفت ماه گذشته، 49 درصد پرونده ها منجر به شناسایی کلاهبردار و معرفی به دستگاه قرار و صدور کیفر خواست شده است. همچنین21 درصد نیز در حین رسیدگی در ناجا با اعلام رضایت شاکی روبرو شده و 25 درصد نیز به مراجع قضایی معرفی شده اند اما از سرنوشت آنها بی اطلاع هستیم و پنج درصد پرونده ها نیز منجر به کشف مجرم نشده است.

مدیرکل مبارزه با جرایم رایانه ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه متهمان پرونده کلاهبرداری در هفت ماه گذشته سه هزار و 300 نفر هستند گفت: 93 درصد از این متهمان را مردان و هفت درصد را زنان تشکیل می دهند.

امیدی افزود: 36 درصد از این پرونده ها مربوط به موضوع خرید و فروش ملک، 11 درصد مربوط به خرید و فروش اتومبیل، چهار درصد مربوط به خرید و فروش تلفن همراه، 25 درصد نیز مربوط به سایر کالاهای بازرگانی و تجاری و 6 درصد نیز مربوط به خرید و فروش کالاهای بدلی است.

3 درصد پرونده های کلاهبرداری مربوط به اجاره واحدهای مسکونی و اداری است

وی با اعلام اینکه سه درصد از پرونده های مربوط به کلاهبرداری مربوط به اجاره واحدهای مسکونی و اداری و هفت درصد مربوط به واسطه گری و دلالی در امور اداری است، گفت: سه درصد از کلاهبرداری ها نیز در پوشش کاریابی و استخدام و دو درصد با موضوع فالگیری، یک درصد برای صدور ویزا و روادید جعلی، یک درصد بحث فریب در خواستگاری و ازدواج و یک درصد باقی مانده نیز در پوشش امور خیریه و موسسات آموزشی و هنری بوده است.

مدیرکل مبارزه با جرایم رایانه ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا از شناسایی 52 درصد از متهمان جرائم رایانه ای و معرفی آنها به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: در 26 درصد از پرونده های مربوط به جرایم رایانه ای نیز متهم شناسایی شده اما از تصمیم نهایی مراجع قضایی اطلاعی نداریم .

امیدی افزود: 56 درصد از پرونده های جرایم رایانه ای مربوط به برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی، 22 درصد نشر اکاذیب، پنج درصد کلاهبرداری اینترنتی، 6 درصد نفوذ و دسترسی به داده های رایانه ای و 12 درصد به سایر جرائم رایانه ای اختصاص داشته که در مجموع 86 نفر در این خصوص دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه 87 درصد از متهمان جرایم رایانه ای بین 18 تا 35 سال سن دارند، گفت: 12 درصد نیز بالای 25 سال و یک درصد نیز زیر 18 سال دارند.

67 درصد مجرمان بدنبال کسب منافع مالی هستند

امیدی درباره درباره انگیزه های ارتکاب جرم رایانه ای گفت: 67 درصد از این افراد بدنبال کسب منافع مالی، 24 درصد انتقام جویی و تسویه حساب شخصی، هفت درصد سرگرمی و کنجکاوی و دو درصد نیز بدنبال موضوعات غیراخلاقی بوده اند.