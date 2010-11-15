برگزاری جشن بومی سازی صنعت سدسازی ؛ به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز دوشنبه در دهمین همایش مدیران ارشد صنعت برق در تهران گفت: با تلاش مدیران صنعت برق، تمامی روستاهای بالای 20 خانوار در کشور برق دار شده اند و برنامه بر این است که با حمایت دولت تا پایان عمر دولت دهم بتوان تمامی روستاهای بالای 10 خانوار را نیز به صورت شبکه یا توسط انرژیهای نو برق دار کرد که این نشان از پیشرفت ایران اسلامی دارد.

وزیر نیرو با اشاره به آبگیری سد کارون 4 ، اظهارداشت: افتتاح کارون 4 به عنوان بزرگترین سد بتنی کشور یکی از آرزوهای دیرینه مسئولان نظام به شمار می رفت که در حال حاضر عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده و منتظر هماهنگی با رئیس جمهور برای افتتاح آن هستیم، این در حالی است که هم اکنون یک میلیارد و 600 میلیون متر مکعب آب پشت این سد جمع شده و بنا داریم همزمان با افتتاح آن، جشن بومی سازی صنعت سدسازی در کشور را نیز برگزار کنیم.

وی راه اندازی خط آبرسانی غدیر برای آبرسانی به شهرهای آبادان و خرمشهر را یکی از آرزوهای محقق شده کشور به دست تلاشگران وزارت نیرو دانست و تصریح کرد: پروژه های دیگری همچون نیروگاه چابهار، خط آبرسانی خلیج فارس و نیروگاه بیستون منتظر تعیین وقت از سوی رئیس جمهور برای افتتاح هستند.

نامجو از برنامه ریزی برای آبگیری و افتتاح 28 سد و به مدار آمدن 4 هزار و 500 مگاوات واحد نیروگاهی در کشور خبر داد.

وی همچنین با اشاره به بررسی برنامه پنجم توسعه از سوی نمایندگان مجلس، خاطر نشان کرد: برنامه پنجم یک برنامه عملیاتی به شمار می رود و در آن عدد و رقم جای خود را به اهداف کلی داده است تا مجموعه دولت بتوانند در کوتاهترین زمان و با برنامه ریزی دقیق پروژه ها را به افتتاح برسانند.

وزیر نیرو اظهار داشت: دولت پیش بینی کرده است تا اهداف کمی برنامه های خود را در بودجه های سنواتی و با عدد و رقم در نظر بگیرد بنابراین قانون برنامه پنجم به طور قطع راهی است که ما را به سمت اجرای اهداف سند چشم انداز هدایت می کند.

نامجو از فروش 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح های آب و برق خبر داد و گفت: البته باید به سمتی حرکت کنیم تا طرح های وزارت نیرو اقتصادی باشند.

وی از مدیران خود درخواست کرد تا با دیدگاه محترمانه درخواستهای نمایندگان مجلس را پاسخگو باشند چراکه به اعتقاد وی، نمایندگان مجلس درخواستهای به حق مردم را پیگیری خواهند کرد و دنبال منافع شخصی و منفعت طلبی نیستند.

وزیر نیرو روند خصوصی سازی در صنعت برق را نیز بسیار مطلوب عنوان کرد و اظهارداشت: با واگذاری نیروگاه‌ها و شرکتهای مدیریت نیروگاهی این تصور در برخی مبنی بر اینکه وزارت نیرو در برابر خصوصی سازیها مقاومت می کند از بین رفت، این در حالی است که 5 نیروگاه واگذار شده و مباحثی نظیر سهم ترجیحی برای شرکتهای مدیریت نیروگاهی حل شده است.

نامجو گفت: هم اکنون وزارت نیرو با مطالبات روزافزون از سوی مردم مواجه است و باید کار خود را به خوبی انجام دهد.

این عضو کابینه دهم با تاکید بر ضرورت اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف، تصریح کرد: وزارت نیرو مصوبات خوبی را در این زمینه اخذ کرده است و باید به طور دقیق آنها را عملیاتی کند، ضمن اینکه ظرف دو ماه آینده نیز نظام نامه ای را در این رابطه تدوین خواهیم کرد.

وی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را یکی از گام های تحقق عدالت دانست و گفت: اجرای این قانون دو دسته مخالف دارد؛ یک دسته افرادی هستند که به دلایل سیاسی با اجرای قانون مخالف هستند و اگر طلا هم سنگفرش خیابان کنی می گویند مس است، دسته دوم نیز افرادی هستند که با اجرای این قانون منافع خود را از دست می دهند.

نامجو گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قبوض برق را شفاف سازی خواهیم کرد تا هر کس بتواند به راحتی برق خود را محاسبه کند.