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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

وبا در بندرعباس تکذیب شد

وبا در بندرعباس تکذیب شد

رئیس‌دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شایعه شیوع بیماری وبا در بندرعباس را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انعکاس خبری مبنی بر شیوع بیماری التور در بندرعباس دکتر محمد شکاری گفت: تاکنون هیچ موردی از بیماری التور در این شهر گزارش نشده است.

وی افزود: میزان شیوع بیماری اسهال و استفراغ فصلی در سال جاری نیز کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است و برای کنترل بیماریهای فصلی تمهیدات ویژه‌ای صورت گرفته است.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: معدود بیماریهای اسهالی گزارش شده در شهر بندرعباس نیز به دلیل تغییرات آب و هوایی و فصلی است که جای هیچ گونه نگرانی نیست و همه چیز تحت کنترل است.
 
وبا یک بیماری اسهالی واگیردار و خاص انسان است که توسط نوعی باکتری بنام ویبریوکلرا ایجاد می شود. این بیماری در صورت عدم پیشگیری و درمان به موقع و مناسب بسیار کشنده است. این بیماری بیشتر در نقاط گرم و مرطوب و در تمام ماههای سال به خصوص از اردیبهشت تا آبان ماه دیده می شود. بیماران مبتلا به طور مشخص دچار اسهال آبکی همراه با کم آبی شدید می شوند.
 
کد مطلب 1192183

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