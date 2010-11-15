وبا در بندرعباس تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انعکاس خبری مبنی بر شیوع بیماری التور در بندرعباس دکتر محمد شکاری گفت: تاکنون هیچ موردی از بیماری التور در این شهر گزارش نشده است.

وی افزود: میزان شیوع بیماری اسهال و استفراغ فصلی در سال جاری نیز کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است و برای کنترل بیماریهای فصلی تمهیدات ویژه‌ای صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: معدود بیماریهای اسهالی گزارش شده در شهر بندرعباس نیز به دلیل تغییرات آب و هوایی و فصلی است که جای هیچ گونه نگرانی نیست و همه چیز تحت کنترل است.

وبا یک بیماری اسهالی واگیردار و خاص انسان است که توسط نوعی باکتری بنام ویبریوکلرا ایجاد می شود. این بیماری در صورت عدم پیشگیری و درمان به موقع و مناسب بسیار کشنده است. این بیماری بیشتر در نقاط گرم و مرطوب و در تمام ماههای سال به خصوص از اردیبهشت تا آبان ماه دیده می شود. بیماران مبتلا به طور مشخص دچار اسهال آبکی همراه با کم آبی شدید می شوند.

