نایب قهرمان آسیا به ایران بازگشت/ استقبال باشکوه از ذوب آهن در فرودگاه

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال ذوب آهن ساعت 10 شب گذشته به وقت توکیو(16:30 به وقت تهران) راهی ایران شد و پس از طی مسافت طولانی مسیر توکیو - دبی - تهران ساعت 10:20 دقیقه امروز وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد.

آنها پس از ورود به محوطه خروجی فرودگاه مورد استقبال بیش از 400 هوادار این تیم قرار گرفتند و بلافاصله از این فرودگاه راهی اصفهان شدند. عزیز محمدی هم که همراه این تیم بود، تنها نماینده فدراسیون در این مراسم استقبال محسوب می‌شد.

اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان هم در فرودگاه در گفتگوبا خبرنگاران در مورد بیانه باشگاه سپاهان بار دیگر تاکید کرد که با این مطلب شخصیت خودشان را نشان داده اند.

دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که عصر روز شنبه بین تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کره جنوبی برگزار شد، با پیروزی 3 بر یک و قهرمانی تیم کره‌ای در این مسابقات همراه شد.