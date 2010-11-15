مجتبی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: به منظور تسهیل در عبور و مرور و رفت و آمد، خط قطار شهری نجفآباد به اصفهان احداث و راهاندازی میشود.
وی به تردد جمعیت قابل توجهی از مردم شهرستان نجفآباد در مسیر ارتباطی نجفآباد به اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه روزانه جمعیت قابل توجهی از مردم شهرستان نجفآباد به منظور انجام امور روزمره به اصفهان سفر میکنند، برای تسهیل در رفت و آمد، خط قطار شهری نجفآباد به اصفهان احداث و راهاندازی میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از انجام روند اداری و قانونی احداث خط قطار شهری نجفآباد به اصفهان خبر داد و تصریح کرد: احداث پروژه متروی نجفآباد به اصفهان در شورای اسلامی شهر و شورای ترافیک شهرستان نجفآباد به تصویب رسیده و طراحی آن هم انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه خط قطار شهری نجف آباد به اصفهان دو فاز اجرایی را شامل میشود، اضافه کرد: فاز دوم این پروژه طراحی شده و عملیات احداث آن در آینده نزدیک آغاز میشود.
گودرزی با تاکید بر نقش دولت در تامین اعتبار به منظور احداث خط متروی نجف آباد به اصفهان، ادامه داد: به منظور اجرای پروژه قطار شهری نجف آباد به اصفهان به اعتبارات دولتی نیاز است که امیدواریم با همکاری دولت و نمایندگان استان اصفهان در مجلس، این اعتبارات به این پروژه اختصاص یابد.
وی به همکاری صاحب نظران به منظور برنامهریزی برای توسعه شهر خبر داد و گفت: تمامی کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر نجف آباد به صورت فعال با حضور اعضا تشکیل میشود و کمیتههای راهبردی که اعضای آنها از افراد صاحب نظر در مسائل مختلف شامل عمران، بهداشت، فرهنگ، اجتماع، ورزش و مواردی از این دست هستند، در تصمیم گیریهای مختلف برای شهر مشارکت دارند.
رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد با تاکید بر اینکه مدیریت شهری این شهر به دنبال اختصاص اعتبار به صورت عادلانه در تمامی مناطق شهر نجف آباد است، خاطرنشان کرد: شهر نجف آباد سه منطقه و سه ناحیه دارد که شورای شهر و شهرداری تلاش میکنند بودجه های اختصاص یافته را به صورت عادلانه به این مناطق و نواحی اختصاص دهند.
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