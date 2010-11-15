مجتبی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: به منظور تسهیل در عبور و مرور و رفت و آمد، خط قطار شهری نجف‌آباد به اصفهان احداث و راه‌اندازی می‌شود .

وی به تردد جمعیت قابل توجهی از مردم شهرستان نجف‌آباد در مسیر ارتباطی نجف‌آباد به اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه روزانه جمعیت قابل توجهی از مردم شهرستان نجف‌آباد به منظور انجام امور روزمره به اصفهان سفر می‌کنند، برای تسهیل در رفت ‌و آمد، خط قطار شهری نجف‌آباد به اصفهان احداث و راه‌اندازی می‌شود .

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از انجام روند اداری و قانونی احداث خط قطار شهری نجف‌آباد به اصفهان خبر داد و تصریح کرد : احداث پروژه متروی نجف‌آباد به اصفهان در شورای اسلامی شهر و شورای ترافیک شهرستان نجف‌آباد به تصویب رسیده و طراحی آن هم انجام گرفته است .

وی با بیان اینکه خط قطار شهری نجف آباد به اصفهان دو فاز اجرایی را شامل می‌شود، اضافه کرد: فاز دوم این پروژه طراحی شده و عملیات احداث آن در آینده نزدیک آغاز می‌شود .

گودرزی با تاکید بر نقش دولت در تامین اعتبار به منظور احداث خط متروی نجف آباد به اصفهان، ادامه داد: به منظور اجرای پروژه قطار شهری نجف آباد به اصفهان به اعتبارات دولتی نیاز است که امیدواریم با همکاری دولت و نمایندگان استان اصفهان در مجلس، این اعتبارات به این پروژه اختصاص یابد .

وی به همکاری صاحب نظران به منظور برنامه‌ریزی برای توسعه شهر خبر داد و گفت: تمامی کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر نجف آباد به صورت فعال با حضور اعضا تشکیل می‌شود و کمیته‌های راهبردی که اعضای آنها از افراد صاحب نظر در مسائل مختلف شامل عمران، بهداشت، فرهنگ، اجتماع، ورزش و مواردی از این دست هستند، در تصمیم گیریهای مختلف برای شهر مشارکت دارند .