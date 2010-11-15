جزئیات محدودیتهای داوطلبان دارای نقص‌ عضو در آزمون دستیاری

به گزارش خبرنگار مهر، در آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ مواردی از جمله جدول زیر نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌ای‌ محسوب‌ می‌شود.

در این زمینه همچنین تبصره هایی وجود دارد از جمله اینکه در رشته‌ تخصصی‌ بیماریهای‌ داخلی‌ وجود یک‌ چشم‌ کامل‌ و سالم‌ کافی‌ است‌. در طب‌ فیزیکی‌ و توانبخشی‌ قدرت‌ دید اصلاح‌ شده‌ در کمترین‌ حد و در پزشکی‌ هسته‌ای‌ قدرت‌ دید اصلاح‌ شده‌ حداقل‌ قابل‌ قبول‌ است‌.

ردیف نقص عضو موثر بیماریهای نقص مورد نظر 1 اختلالات‌ روان‌پـریـشی‌ با عـلائـم‌ ادراکی‌ و تفکر و اعتیاد به‌ مواد مخدر 2 بیماری‌ هایی‌ که‌ سیر پیشرونده یا بازگشتی دارند دیابت‌

دمانس‌ و دلیریوم

سکته‌های‌ مغزی‌

صرع‌ بزرگ

پارکینسون‌

دیستروفی‌ عضلانی‌

میاستنی‌ گراویس‌

فلج‌ دوره‌ای

نارکولپسی‌ و کاتاپلکسی‌ پیشرفته

اسکلروز مولتیپل

پرفشاری‌ خون

سرطان‌های‌ بدخیم‌ با پیش‌ آگهی‌ ضعیف‌

بیماری‌های‌ روماتیسمی‌ سیستمیک‌ 3 اختلالات‌ کارکردی، ناتوانی‌ها و نقایص‌ جسمی‌ و علائم‌ غیر قابل‌ درمان‌ یا غیر قابل‌ بازتوانی‌ یا نقص‌های‌ غیر قابل‌ جبران‌ با نوتوانی تشنج

سرگیجه

از دست‌ دادن‌ حافظه

کاهش‌ بینایی و نابینایی‌ کامل‌ هر دو چشم

‌کاهش‌ شنوایی‌ و ناشنوایی‌ کامل‌ دو طرفه‌

دو بینی‌

دیسفازی‌ و آفازی‌

حرکات‌ غیر ارادی‌ اندامها

اختلالات‌ تعادل‌ شدید

قطع‌ اندام‌ تحتانی‌ و دو طرفه‌ بالاتر از زانو

قطع‌ اندام‌ فوقانی‌

دفورمیتی‌ دستها

فلج‌ اندام‌ها بصورت‌ دو طرفه‌ یا یکطرفه و ضعف‌ شدید 4 بیماریهایی‌ که‌ عامل‌ نارسایی‌ یا عدم‌ کفایت‌ اعضای‌ سیستمی‌ بدن‌ می‌شوند نارسایی‌ قلبی

نارسایی‌ کلیوی‌ مزمن

آنسفالوپاتی‌ با پیش‌ زمینه‌های‌ آسیب‌ فیزیکی‌ مغزی

نارسایی‌ تنفسی‌ مثل‌ آسم‌ پیشرفته‌، بیماریهای‌ انسدادی‌ و محدودکننده‌ شدید ریوی‌

سکته‌های‌ پایه‌ مغز و مخچه‌ و کورتکس‌

سیروز کبدی‌ 5 اختلالات‌حسی‌سطحی و اختلالات‌حسی‌عمقی‌ به‌ طور کامل‌ 6 بیماری هایی‌ که‌ از طریق‌ خون‌ منتقل‌ می‌شوند در جراحی‌، زنان‌ و زایمان‌، بیهوشی‌ و طب‌ اورژانس‌ 7 علائم‌ اختلال‌ سیستم‌ حرکتی‌ حرکات‌ غیر ارادی‌ در جراحی‌، رادیولوژی‌، بیهوشی‌ و طب‌ اورژانس‌

علائم‌ ایستادن‌ و راه‌ رفتن‌ هیستریک‌، همی‌ پلژیک‌، اسپاستیک‌، پارکینسون‌،آتاکسیک‌، در جراحی‌، بیهوشی‌ و طب‌ اورژانس‌

تونوس‌ عضلانی‌ در اندام‌ فوقانی در جراحی‌، رادیولوژی‌ و بیهوشی‌

محدودیت‌ در حرکت‌ اندام‌ فوقانی در ارتوپدی‌

ضعف‌ عضلانی‌ در جراحی‌، بیهوشی‌ و طب‌ اورژانس‌

رفلکس‌های‌ با واکنش‌ تشدید یافته‌

علائم‌ عدم‌ تعادل‌ در جراحی‌، بیهوشی‌ و طب‌ اورژانس‌ به‌ هر میزان‌

ضایعات‌ ستون‌ فقرات‌

چاقی‌ مفرط‌ 8 موارد خاص‌ در رشته‌ های چشم‌ پزشکی، جراحی‌ مغزواعصاب‌، گوش، گلو و بینی و جراحی سروگردن‌ و فلوشیپ‌های این‌ رشته‌ها، جراحی‌ عمومی‌، ارتوپدی‌ و پیوند کلیه‌ دید عمق‌ بیشتر از 40 آرک‌ بر ثانیه قدرت‌ دید اصلاح‌ شده‌ کمتر از در هر چشم کور رنگی‌ محدودیت‌ مؤثر میدان‌ دید 9 حاملگی‌ در بدو شروع‌ دوره‌ در رادیولوژی‌، رادیوتراپی‌، پزشکی‌ هسته‌ای‌ و طب‌ اورژانس 10 اختلالات‌ عصبی‌ - روانی‌ وسواس‌ شدید، پانیک‌ شدید، فوبیای‌ شدید،PTSD 11 لکنت‌ زبان‌ و نداشتن‌ ثبات‌ روانی‌ در شرایط‌ استرس‌ زا در روانپزشکی‌، روانپزشکی‌ اطفال‌ و طب‌ اورژانس 12 کلیه‌ اختلالات‌ روانی‌ اعم‌ از سایکوز و نوروزها، اختلالات‌ شخصیتی‌ و ناپایداری‌ روانی‌ در روانپزشکی‌ بیهوشی‌ و طب‌ اورژانس

همچنین قطع‌ اندام‌، فلج‌ و دفورمیتی‌ اگر شامل‌ عضو غالب‌ نباشد در رشته‌ تخصصی‌ بیماریهای‌ داخلی‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌ای‌ محسوب‌ نمی‌شود. اختلالات‌ حسی‌ رادیال‌ و اولنار در رشته‌های‌ جراحی‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌ای‌ محسوب می‌شوند.

همچنین در این آیین نامه بیماریها، ناتوانایی‌ها، اختلالات‌ که‌ تحت‌ کنترل‌ پزشکی‌ بوده‌ یا درمان، نوتوانی‌ و یا بازتوانی شده‌ باشند با رعایت‌ سایر مقررات‌، نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌ای‌ محسوب‌ نمی‌شوند. سابقه‌ بیماری‌های‌ روان‌ پریشی و اعتیاد به‌ مواد مخدر در کلیه‌ رشته‌ها نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌ای‌ محسوب‌ می‌شود.

رشته‌های‌ جراحی‌ در این‌ آئین‌ نامه‌ به‌ رشته‌هایی از جمله جراحی‌ عمومی‌، ارتوپدی‌، زنان‌ و زایمان‌، جراحی‌ کلیه‌ و مجاری‌ ادراری‌ و تناسلی‌، گوش، گلو و بینی و جراحی سروگردن‌، جراحی‌ مغز و اعصاب‌، چشم‌ و رشته‌های‌ فوق‌ تخصصی‌ و دوره‌های‌ فلوشیپ‌ مربوطه‌ اطلاق می شود.

تعریف‌ هر یک‌ از موارد نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌ای‌ بر اساس‌ ملاک‌های‌ تشخیص‌ پزشکی‌ است و در مواردی که‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌ای‌ در زمان‌ ثبت‌ نام‌ و یا در طول‌ دوره‌ مطرح‌ شود تائید آن‌ از طرف‌ شورای‌ پزشکی‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصیل‌ الزامی‌ است‌.

در صورتی که‌ نقص‌ عضو موثر حرفه‌ای‌ در مواجهه‌ با شرایط‌ تحصیل‌ و کار ایجاد شود دستیار مشمول‌ بند متمم‌ آیین‌نامه‌ دستیاری‌ خواهد بود. در صورت‌ بروز علائم‌ بیماری‌ و یا نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌ای‌ به‌ علت‌ شرایط‌ محل‌ تحصیل‌ مانند شرایط‌ اقتصادی‌ و آب‌ و هوا داوطلب‌ مشمول‌ متمم‌ آئین‌نامه‌ دستیاری‌ نمی‌شود. بنابراین‌ داوطلب‌ لازم‌ است‌ در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌ و رشته‌ - محل‌، نوع‌ کار در رشته‌ و شرایط‌ جغرافیایی‌ و اقتصادی‌ محل‌ تحصیل‌ را مدنظر قرار دهد.

بر اساس بند متمم‌ آیین‌ نامه‌ دستیاری‌، چنانچه‌ دستیاران‌ در طول‌ دوره‌ آموزش‌ دچار نقص‌ عضو مؤثر جسمی‌ یا روانی‌ شوند، گروه‌ مربوطه‌ می‌تواند با ذکر دلایل‌ مراتب‌ را جهت‌ طرح‌ در کمیسیون‌ پزشکی‌ منتخب‌ دانشگاه‌ به‌ دانشکده‌ پزشکی‌ منعکس‌ کند و پس‌ از تائید کمیسیون‌ مذکور و موافقت‌ شورای‌ آموزشی‌ دانشکده‌ و دانشگاه‌ از ادامه‌ تحصیل‌ این‌ افراد جلوگیری‌ بعمل‌ می‌آید. در این زمینه محرومیت‌ یک‌ ساله‌ و غرامت‌ تحصیلی‌ شامل‌ این‌ قبیل‌ افراد نمی‌شود.

همچنین در صورت‌ موافقت‌ شورای‌ آموزشی‌ دانشگاه‌، چنانچه‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌ای‌ برای‌ سایر رشته‌ها در همان‌ دانشگاه‌ مانع‌ از ادامه‌ تحصیل‌ در آن‌ رشته‌ها نباشد و فرد حداقل‌ نمره‌ آخرین‌ نفر پذیرفته‌ شده‌ رشته‌ مربوطه‌ را در همان‌ سهمیه‌ و همان‌ سال‌ در همان‌ دانشگاه‌ دارا باشد می‌تواند تغییر رشته‌ دهد.

ثبت­نام و ارسال مدارک سی و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی از روز 15 آبان آغاز شده است و تا 20 آذرماه ادامه می یابد و کلیه مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت http://sanjeshp.ir انجام می شود. آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی پزشکی بالینی در سال 89 به صورت متمرکز در روز 28 بهمن ماه برگزار می شود.