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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

سهمیه سوخت کوره های آجرپزی در استان مرکزی افزایش یافت

سهمیه سوخت کوره های آجرپزی در استان مرکزی افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: با توجه به مصرف سوخت کوره های آجرپزی در استان مرکزی میزان سهمیه سوخت این واحدها افزایش یافت.

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این میزان سوخت در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی به تصویب رسیده است افزود: با توجه به بررسی ها و پیگیری های بعمل آمده  و مطالعات میدانی مقرر شد این میزان سهمیه کوره های اجر پزی افزایش پیدا کند.

وی از افزایش سهمیه سوخت نانوایی های استان خبر داد و اظهار داشت: کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی یکی از کمیته های این کمیسیون است در مورد سوخت نانوایی های روستایی در فصل سرما جلسه ای را برگزار و نسبت به امکان افزایش سوخت واحدهای نانوایی تصمیمات لازم را اتخاذ می کند.

عالیخانی با اشاره به ضرورت ساماندهی دستفروشان دوره گرد افزود: شهرداری ها باید در جلوگیری از این پدیده تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه پدیده قاچاق کالا و ارز اثرات مخربی بر تولید و سرمایه گذاری داخلی و اشتغال می گذارد، اظهار داشت: امید است با اجرای این طرح قانون هدفمندکردن این معضل بزرگ از بین برود.

کد مطلب 1192188

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