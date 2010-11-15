توسعه یک مدل ریاضی برای پیشگیری از کم خونی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدل ریاضی از همکاری پزشکان بیمارستان دولتی ماساچوست و ریاضیدانان دانشگاه هاروارد به دست آمده است و تغییرات گلبولهای قرمز را برپایه اندازه و محتویات هموگلوبین در چهار ماه چرخه زندگی این گلبولها مورد بررسی قرار می دهد. به این ترتیب قادر است از کم خونی ناشی از کاهش سطح آهن جلوگیری کند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "این بررسی، یک متد معتبر را برای پیشگیری کم خونی ارائه می کند ما نشان دادیم که یک نوع بسیار رایج از تجزیه های ریاضی که در علم فیزیک استفاده می شود می تواند در توسعه اطلاعات بالینی برای کشف جزئیات جدید فیزیولوژی انسان که می توانند تشخیص بیماریها را بهبود بخشید به کار رود."

در افراد بزرگسال سالم مغز استخوان به صورت روزانه حدود 250 میلیارد گلبول قرمز را تولید می کند و به همان میزان، گلبولهای قرمز از جریان خون خارج می شود.

این درحالی است که حتی اگر اطلاعات زیادی درباره توسعه آغازین این سلولها از سلولهای بنیادی دردسترس باشد نمی توان گفت که دقیقا در پایان به چه روشی گلبولهای قرمز بزرگسال نابود می شوند.

به همین منظور، این دانشمندان با توسعه این مدل ریاضی نسبتا ساده که می تواند در خصوص حجم و محتویات متوسط هموگلوبین گلبولهای قرمز در افراد سالم توضیح دهد، موفق شدند مدل ریاضی گلبولهای قرمز در بیماران متاثر از کم خونی را به دست آورند.

براساس گزارش مدیکال دیلی، به این ترتیب کشف شد که سه نوع از نابودی گلبولهای قرمز با پارامترهای متفاوت این مدل انطباق و سازگاری دارند.