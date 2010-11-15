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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

کنسرت بازی‌های آسیایی با حضور ایرانی‌ها در گوانگجو برگزار می‌شود

کنسرت بازی‌های آسیایی با حضور ایرانی‌ها در گوانگجو برگزار می‌شود

کنسرت بازی های آسیایی 2010 گوانگجو دوشنبه شب به مناسبت بزرگداشت شانزدهمین دوره بازی های آسیایی در "گوانگجو اپرا هوس" برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، این کنسرت توام با آهنگ و دیالوگ است و توسط کمیته برگزاری بازی های آسیایی گوانگجو ترتیب داده شده است. بیش از 60 هنرمند، موسیقیدان و رقصنده از 25 کشور جهان در کنسرت امشب حضور خواهند داشت.

رهبری این کنسرت بر عهده "فیلیپ رومبی" از کشور فرانسه است. "شنزن سیمفونی ارکسترا" در این برنامه تحت رهبری "ریچارد بوندهارام" به اجرای برنامه می پردازد. ضمن اینکه نوازندگان 25 کشور آسیا تحت رهبری "ایگور ولاینیچ" به روی صحنه می روند.

بر پایه این گزارش، "هیون سو شین" از کره جنوبی ویولون سل می نوازد و سحر دهقان و شاهرخ مشکین قلم، ایرانیان مقیم فرانسه، هدایت رقصندگان را بر عهده دارند.

این کنسرت، آهنگ ها و رقص های آسیایی را شامل می شود و میراث بزرگ این منطقه از جهان را به نمایش می گذارد.

کد مطلب 1192195

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