هیچ معروفی برتر از نجات ملتها از چنگال قدرت اهریمنی استکبار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام ولی امر مسلمین به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمّد المصطفی و آله الطیبین و صحبه المنتجبین

کعبه، رمز وحدت و عزت، و نماد توحید و معنویت، در موسم حج میزبان دلهای مشتاق و امیدواری است که از سراسر گیتی، به فراخوان ربّ جلیل پاسخ گفته و لبیک گویان به زادگاه اسلام شتافته اند. امت اسلامی اکنون می تواند تصویری فشرده را از گستردگی و تنوع خویش و عمق ایمانی که بر دل پیروان این دین حنیف حاکم است، با چشم فرستادگان خود که از چهار گوشه جهان در اینجا گرد آمده اند، مشاهده کند و این سرمایه عظیم و بی مانند را به درستی بشناسد.



این بازشناسی خویش، کمک می کند تا ما مسلمانان به جایگاه شایسته خود در دنیای امروز و فردا پی ببریم و به سوی آن حرکت کنیم.



گسترش موج بیداری اسلامی در دنیای امروز حقیقتی است که فردای نیکی را به امت اسلامی نوید می دهد. از سه دهه پیش که با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این خیزش پرقدرت آغاز شد، امت بزرگ ما بی وقفه پیش رفته، موانعی را از سر راه برداشته و سنگرهایی را فتح کرده است.

پیچیده تر شدن شیوه های دشمنی استکبار و تلاش پر هزینه ای که در مقابله با اسلام می کند، نیز به دلیل همین پیشرفتها است. تبلیغات وسیع دشمن در جهت اسلام هراسی، تلاش شتابزده ای که برای ایجاد اختلاف میان فرقه های اسلامی و بر انگیختن تعصبهای فرقه ای می کند، دشمن تراشیهای کاذب از شیعه برای سنی و از سنی برای شیعه، تفرقه افکنی میان دولتهای مسلمان و کوشش برای تشدید اختلافات و تبدیل آن به دشمنی ها و معارضه های لاینحل، استفاده از سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی برای تزریق فساد و فحشاء میان جوانان، همه و همه واکنشهای سرآسیمه گون و آشفته در برابر حرکت متین و گامهای استوار امت اسلامی به سوی بیداری و عزت و آزادگی است.



امروز برخلاف سی سال پیش، رژیم صهیونیستی دیگر یک هیولای شکست ناپذیر نیست، بر خلاف دو دهه پیش، آمریکا و غرب تصمیم گیران بی چون و چرا در خاورمیانه نیستند؛ بر خلاف ده سال پیش فناوری هسته ای و دیگر فناوری های پیچیده برای ملتهای مسلمان منطقه دور از دسترس و افسانه گون به شمار نمی رود. امروز ملت فلسطین قهرمان مقاومت است، ملت لبنان به تنهایی شکننده هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی و فاتح جنگ 33 روزه است؛ و ملت ایران پرچمدار و خط شکن حرکت به سمت قله ها است.



امروز آمریکای مستکبر، فرمانده خودخوانده منطقه اسلامی و پشتیبان اصلی رژیم صهیونیستی در باتلاقی که خود در افغانستان پدید آورده گرفتار است؛ در عراق با همه جنایتهائی که به مردم آن کشور وارد کرده در حال منزوی شدن است؛ در پاکستانِ مصیبت زده از همیشه منفورتر است. امروز جبهه ضد اسلام که دو قرن بر ملتها و دولتهای اسلامی، تحکمی ظالمانه می کرد و منابع آنان را به یغما می برد، شاهد زوال نفوذ خود و ایستادگی دلیرانه ملتهای مسلمان در برابر خود است.



و در نقطه مقابل، حرکت بیداری اسلامی در حال پیشروی و عمق یابی روزافزون است.



این اوضاع امیدبخش و حامل بشارت باید ما ملتهای مسلمان را از سوئی مطمئن تر از همیشه به سوی آینده مطلوب به پیش براند، و از سوی دیگر با درسها و عبرتهای خود هشیارتر از همیشه نگهدارد. این خطاب عمومی بی گمان علمای دینی و رهبران سیاسی و روشنفکران و جوانان را بیش از دیگران متعهد می سازد و از آنان مجاهدت و پیشگامی مطالبه می کند.



قرآن کریم، رسا و زنده، ما را مخاطب میسازد: «کُنتُم خَیرَ اُمَّةٍ اُخرِجَت لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ تَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ تُؤمِنُونَ بِاللهِ» امت اسلامی در این خطاب عزتمند، پدید آمده برای بشریت است. هدف از پیدایش این امت، نجات بشر و خیر بشر است.



وظیفه بزرگ آن هم فرمان دادن به نیکی و بازداشتن از بدی و ایمان راسخ به خداست. هیچ معروفی برتر از نجات ملتها از چنگال قدرت اهریمنی استکبار، و هیچ منکری زشت تر از وابستگی و خدمت به مستکبران نیست. امروز کمک به ملت فلسطین و محاصره شوندگان غزه، همدردی و همراهی با ملتهای افغانستان و پاکستان و عراق و کشمیر، مجاهدت و مقاومت در برابر تعدّی آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسداری از اتحاد مسلمانان و مبارزه با دستهای آلوده و زبانهای مزدوری که به این اتحاد ضربه می زنند، و گستردن بیداری و احساس تعهد و مسئولیت در میان جوانان مسلمان در همه اقطار اسلامی، وظائف بزرگی است که متوجه خواصّ امت است.



منظره شکوهمند حج، زمینه های مساعد برای انجام دادن این وظائف را به ما نشان می دهد و ما را به تلاش مضاعف و همت مضاعف فرا می خواند.

والسلام علیکم و رحمة الله

سیّدعلی حسینی خامنه ای

1 ذی حجة الحرام 1431

17 آبان 1389