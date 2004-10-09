شكست آمريكا و فرانسه براي اعمال فشارهاي جديد بر سوريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ، اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره مساله حضور نيروهاي سوري در لبنان با هم اختلاف نظر دارند.



آمريكا و فرانسه بار ديگر در متقاعد كردن كشورهاي اسلامي به امضاي بيانيه اي از سوي شوراي امنيت براي اعمال فشارهاي جديد بر سوريه براي خارج كردن نيروهايش از لبنان شكست خورد.



ديپلمات ها درشوراي امنيت گفتند دوشنبه آينده بارديگر براي دستيابي به توافقي درباره بيانيه دورهم جمع خواهند شد. يك مسئول آمريكايي پيش بيني كرد اين تلاش ها به موفقيت منجر شود.



اين در حالي است كه فيصل مقداد در سازمان ملل متحد گفت هيچ نيازي به صدور بيانيه جديد وجود ندارد.



وي گفت : شوراي امنيت به علت سياست هاي دوپهلو و يك بام و دو هوا درجهان عرب بي اعتبار شده است زيرا مي خواهد قطعنامه هاي خود را بر ضد كشورهاي عربي به شكل سختگيرانه اعمال كند در حالي كه براي انجام تدابير و اقداماتي بر ضد اسرائيل اقدامي نمي كند.



سوريه تا همين اواخر حدود 17 هزار نيروي نظامي در لبنان بر اساس پيمان طائف مستقر كرده بود ، اين كشور براي اولين بار در سال 1976 بنا به درخواست بيروت با گذشت يك سال از جنگ داخلي در لبنان اين نيروها را به بيروت اعزام كرد.



شوراي امنيت از سوريه خواست نيروهاي خود را از لبنان خارج كند اين درخواست درچارچوب قطعنامه 1559 كه تحت فشارهاي آمريكا و فرانسه در شوراي امنيت به تصويب رسيد مطرح شده است.



شايان ذكر است كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد نيز در گزارش خود درباره قطعنامه مذكور گفته بود: سوريه و لبنان مطالبات آمده در قطعنامه 1559 شوراي امنيت را برآورده نكرده اند.



به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني naseej كوفي عنان در گزارش خود كه بر اساس درخواست قطعنامه 1559 تهيه كرده است، اظهار داشت: به مطالبات و درخواست هايي در اين قطعنامه كه از طرف هاي مختلف خواسته شده است به آن پايبند باشند، عمل نشده است در اين راستا من همچنان براي كمك به طرف هاي مربوطه براي اجراي قطعنامه 1559 و مطلع كردن شوراي امنيت به شكل دوره اي نسبت به هرگونه تحول يا تغيير يا اطلاعاتي در اين صدد در صورت نياز آماده هستم .



عنان در گزارش خود خاطرنشان كرد به رغم مخالفت هاي معروف با قطعنامه، وي قول و وعده هايي از لبنان و سوريه مبني بر پايبندي به قطعنامه 1559 دريافت كرده است ووي به نوبه خود خواستارجدول زمان بندي شده مربوط به اجراي كامل اين قطعنامه شده است.



عنان در توضيح مساله تمديد دوران رياست جمهوري اميل لحود براي يك دوره سه ساله ديگر گفت : موضع اصولي وي كه در نشست اخيراتحاديه آفريقا مورد تكرارقرارداد، اين است كه روساي جمهوربطوركلي بايد به دوره هاي اصلي رياست جمهوري كه بر اساس آن انتخاب شده اند پايبند باشند.

وي هيچ اشاره اي به اين نكرد كه اگر اين تمديد بر اساس تعديل قانون اساسي و تصويب مجلس و نمايندگان قانوني يك ملت انجام شود چه اشكالي دارد.



دبير كل سازمان ملل متحد در اين گزارش گفت : افكار عمومي درباره مسائلي كه قطعنامه توجه خود را به آن معطوف كرده است همچون حضور نيروهاي سوريه و انتخابات رياست جمهوري و غيره هم عقيده نيستند .



شايان ذكر است قطعنامه 1559 كه 2 سپتامبر گذشته در شوراي امنيت تحت فشارهاي آمريكا و فرانسه به تصويب رسيد به طور ضمني از نيروهاي سوريه خواسته است از لبنان خارج شوند و در امور انتخابات لبنان دخالت نكند همچنين از دبير كل سازمان ملل خواسته است درمدت يك ماه گزارشي را درباره ميزان پيشرفت دراجراي مطالبات قطعنامه تهيه كند.