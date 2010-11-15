سه دستاورد تحقیقاتی وزارت جهادکشاورزی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در دومین روز همایش مدیران جهاد کشاورزی با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی از سه دستاورد گندم نان با نام "افلاک" که مخصوص مناطق گرم و خشک و جنوب کشور و محفظه شیشه‌ای برای تولید کشمش، اطلس تراکنش عناصر غذایی و خاک‌های شش استان رونمایی شد.

این گندم نان مقاوم به بیماری زنگ زرد و قهوه‌ای گندم و ریزش بانه است. همچنین محفظه شیشه‌ای برای تولید کشمش از هجوم آفات و گرد و خاک به انگورها جلوگیری کرده و احتمال بارش باران و تگرگ و نابودی محصول کشاورزان را از بین می‌برد.

اطلس تراکنش عناصر غذایی نیز با شناساندن نوع کشت و نوع کودهای مصرفی در زمین‌های کشاورزی باعث بهره وری بالا در این بخش می‌شود.