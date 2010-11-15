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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

باحضور لاریجانی ؛

سه دستاورد تحقیقاتی وزارت جهادکشاورزی رونمایی شد

سه دستاورد تحقیقاتی وزارت جهادکشاورزی رونمایی شد

سه دستاورد تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی امروز دوشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در دومین روز همایش مدیران جهاد کشاورزی با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی از سه دستاورد گندم نان با نام "افلاک" که مخصوص مناطق گرم و خشک و جنوب کشور و محفظه شیشه‌ای برای تولید کشمش، اطلس تراکنش عناصر غذایی و خاک‌های شش استان رونمایی شد.

این گندم نان مقاوم به بیماری زنگ زرد و قهوه‌ای گندم و ریزش بانه است. همچنین محفظه شیشه‌ای برای تولید کشمش از هجوم آفات و گرد و خاک به انگورها جلوگیری کرده و احتمال بارش باران و تگرگ و نابودی محصول کشاورزان را از بین می‌برد.

اطلس تراکنش عناصر غذایی نیز با شناساندن نوع کشت و نوع کودهای مصرفی در زمین‌های کشاورزی باعث بهره وری بالا در این بخش می‌شود.

کد مطلب 1192203

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