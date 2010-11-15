واگذاری اختیارات شوراها به مناطق آزاد این نهاد را منحل می کند

اسدالله راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بند الف ماده 105 برنامه پنجم توسعه آمده مسئولان مناطق آزاد به نمایندگی از دولت بالاترین مقام منطقه تلقی می شود و تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی و شوراهای شهر و روستا مستقر در این مناطق به عهده وی است.

وی تاکید کرد: با تصویب این ماده عملا شوراهای شهر و روستا در مناطق آزاد منحل می شوند و این شوراها را فرمایشی می کند.

رابط امور مجلس و دولت شورای عالی استانها با بیان اینکه شورایعالی استانها پیشنهاد حذف این ماده را از قانون برنامه پنجم توسعه داده افزود: ابقا این ماده در برنامه عملا منجر به حذف شوراهای شهر در مناطق آزاد می شود.

وی اظهار داشت: در جریان رسیدگی به مواد لایحه برنامه پنجم در روزهای آتی نمایندگان مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه مرتبط با مدیریت محلی را بررسی می کنند.

راشدی تصریح کرد: در لایحه برنامه پنجم توسعه از تدوین مواد اصلی و مهم مرتبط با شوراها و شهرداریها غفلت شده ولی با تلاش چمران رئیس شورای عالی استانها اصلاحاتی در مصوبات کمیسیون تلفیق انجام شد.

وی ادامه داد: در جلسه امروز مجلس دو ماده از برنامه پنجم توسعه که مربوط به شوراهای شهر و شهرداریهاست بررسی می شود که شورایعالی استانها پیشنهاد حذف آنها را داده است.

وی با اشاره به ماده 108 برنامه پنجم توسعه گفت: در این ماده دریافت هر گونه عوارض منوط به تایید شورای اقتصاد شده و در آن آمده که این شورا موظف است عوارض غیرقانونی را لغو کند. شورای اقتصاد نمی تواند به این مسئله ورود پیدا کند و تصویب این ماده در واقع سلب اختیارات شوراهاست.

رابط امور مجلس و دولت شورای عالی استانها اظهار داشت: این در حالی است که در تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها داریم که وزیر کشور حق لغو هر گونه عوارض را که مطابق با قانون باشد دارد و به همین دلیل نیازی به تصویب چنین ماده ای نیست.

وی افزود: امیدواریم این دو ماده با توجه به پیشنهاد داده شده در صحن علنی حذف شود.