هفته فرهنگی تبریز ظرفیت های تاریخی این کهن شهر را معرفی می کند

بهروز خاماچی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: برگزاری هفته های فرهنگی از نیازهای اساسی تبریز است و برای شناسانده شدن این شهر کهن تاریخی باید مدتها قبل از این هفته های فرهنگی در شهرهای کلان ایران برگزار می شد.

وی گفت: برگزاری این قبیل هفته ها فرصت بسیار مناسبی برای شناساندن تبریز بوده چرا که این شهر تاریخی سرآمد ایران زمین است.

خاماچی برگزاری این هفته در تهران را امتیاز بسیار خوبی برای تبریز دانست و افزود: مردم زیادی روزانه از هر شهر و استان کشور و حتی کشورهای خارجی به پایتخت مراجعه می کنند، لذا برگزاری این هفته فرصت مهمی را پیش روی تبریز قرار می دهد تا مسافران بهتر با ظرفیت ها و پتانسیل های کلان شهر تبریز آشنا شوند.

وی تصریح کرد: این اقدام کار مثبت و بجایی است چرا که تبریز معدن هنر و تکنیک و علم و ادب و فرهنگ است و این ها نیاز به مطرح شدن دارند و چه فرصتی بهتر از اینکه در این هفته بتوانیم این همه ظرفیت را برای ایرانیان بشناسانیم.

عضو شورای اسلامی شهر خاطر نشان کرد: روزگاری تبریز به عنوان شهر دوم ایران مطرح بود و پایتخت دوم ایران به حساب می آمد بنابر این باید تلاش کنیم این جایگاه را حفظ کنیم و برگزاری این هفته فرهنگی می تواند گامی موثر در راستای رساندن تبریز به جایگاهی باشد.

این محقق و پژوهشگر تاریخ آذربایجان یادآور شد: برگزاری چنین هفته هایی باید تداوم داشته باشد تا بتوانیم بیش از پیش تبریز را نه تنها به ایرانیان بلکه به جهانیان معرفی و مطرح کنیم.