75 هزار نفر نمایشگاه "جلوه هایی از هنر معاصرجهان" را دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر نمایشگاه "جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان" با مجموعه آثار خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از روز 17 خرداد در موزه هنرهای معاصرتهران افتتاح و تا پایان روز 20 آبان ماه ادامه داشت.

در دو بخش نمایش آثار گنجینه، ‌163 اثر نقاشی و آثار حجمی به همراه 24 پرتره از هنرمندانی که آثار آنها در گنجینه و همچنین در نمایشگاه به نمایش درآمده بود در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

در طول برگزاری این نمایشگاه، سفیر و رایزن فرهنگی سوئیس، معاون اجتماعی و علوم انسانی سازمان یونسکو، دبیر کل کمیسیون ملی فرهنگی یونسکو، سفیر هلند در ایران، سفیر اتریش، رایزن فرهنگی سوریه، ‌وزیر مختار ژاپن به همراه رایزن فرهنگی، رایزن فرهنگی کره جنوبی، هیأت کمیته فرهنگی – هنری پارلمان آلمان، هیأت ترکیه‌ای، رئیس انجمن نقاشان باکو(آذربایجان)، هنرجویان خارجی هفدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان، هنرمندان ایرانی به همراه دانشجویان و ... از آثار بازدید کردند.

همچنین دانشجویان، هنرجویان، ‌دانش آموزان و هنرآموزان از مراکز دانشگاهی و مراکز فرهنگی – هنری سراسر کشور به صورت گروهی و رایگان از این نمایشگاه دیدن کردند.

‌آثار این نمایشگاه به مدت 130 روز در معرض دید علاقه‌مندان قرار داشت که در زمان نمایش این آثار بیش از 75 هزار نفر به صورت گروهی و انفرادی از آن بازدید کردند.

در این نمایشگاه آثاری از هنرمندانی همچون کامی پیسارو، ‌پل گوگن،‌ ژرژ روئو، ‌ژرژ پراک، مارک روتکو، ویکتور وازارلی،‌ رنه مگریت،‌ آلبرتو جاکومتی، خوان میرو، کلاوس اولدنبرگ، دن فلی وین، دانالد جاد، آلن شیلدز، دان ادی و ... از سبک‌ها و شیوه‌های فراگیر جهانی به نمایش درآمد.

یادآوری می شود از روز هفتم آذرماه آثار استادان محمود جوادی پور و احمد اسفندیاری با عنوان « پیشگامان هنر نوگرای ایران»‌ در گالری های موزه هنرهای معاصرتهران به نمایش درمی‌آید.