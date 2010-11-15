به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلی‌بینا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش شدید ذخیره آب سد 15 خرداد ابراز داشت: هم اکنون سد 15 خرداد که ظرفیت 200 میلیون متر مکعب آب را داراست کمتر از 12 میلیون متر مکعب آب در خود جای داده است که از این میزان تنها 4 میلیون متر مکعب آن با روش غیر متعارف و به صورت پمپاژ قابل برداشت است.



وی با بیان اینکه هم اکنون برداشت آب از سد 15 خرداد کاملا قطع شده است، ابراز داشت: این در حالی است که تا قبل از بحران خشکسالی سد 15 خرداد 70 درصد آب شهر قم را تأمین می‌کرد و به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین آب این شهر به شمار می‌رفت.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین تصریح کرد: میزان فعلی آب موجود سد 15 خرداد به عنوان یک ذخیره استراتژیک باقی خواهد ماند تا در صورت لزوم و مواقع مورد نیاز از آن استفاده شود.



وی خاطرنشان کرد: هم اکنون آب مورد نیاز شهر قم صددرصد از طریق منابع زیر زمینی به ویژه چاه‌های داخل رودخانه قمرود، چاه‌های منطقه علی‌آباد و چاه‌های جدید الحفر تأمین می‌شود و یکی از دلایل افزایش شوری آب در قم هم افزایش برداشت از این منابع است.



توکلی‌بینا با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در آبفا به منظور مهار بحران آب در قم ابراز داشت: حفر و تجهیز بیش از 20 حلقه چاه، مدیریت فشار شبکه از طریق کنترل از راه دور و اقدامات فرهنگی و آموزشی از جمله اطلاع‌رسانی و گسترده در سطح شهر در خصوص کم‌آبی و تببین راه‌های استفاده صحیح از آب و اصلاح الگوی مصرف و همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی در کلیه مدارس ابتدای و مهد کودک‌های شهر از جمله این اقدامات است.



وی تأکید کرد: با اقدامات مدیریتی، فنی و فرهنگی صورت گرفته و همکاری صمیمانه مسئولان استان به ویژه استاندار محترم و مردم شریف قم، توانستیم از بروز مشکلات ناشی از بحران کم‌آبی در قم جلوگیری کنیم و از تابستان گرم امسال عبور کنیم.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در عین حال تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، نزولات آسمانی در سال آبی جاری نیز کمتر از شرایط نرمال خواهد بود و با توجه به ادامه خشکسالی در استان، لازم است تا شهروندان در استفاده بهینه از آب توجه لازم را داشته باشند و از مصارف غیر ضروری خودداری کنند.