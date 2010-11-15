اخلاق رکن مهم دینداری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در جلسه اخلاق که ویژه پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: اخلاق تنظیم کننده روابط بین انسانهاست و بخش عمدهای از زندگی جمعی انسان را اخلاق تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه یکی از ارکان مهم دینداری، اخلاق است، تصریح کرد: اولین گام برای شخصی که بخواهد اخلاق اسلامی را رعایت کند این است که خودی خود و نفس خود را بشکند و خود را برتر از دیگران نداند و در عین حال به گونهای نباشد که تحقیر شود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اظهار داشت: انسان در ارتباط با زیرپاگذاشتن نفس خود باید به فضیلتهایی نائل شود که اگر این فضیلتها محقق نشود، تاثیری بر رفتار این شخص نخواهد داشت.
اسکندری ایثار و گذشت را یکی از نشانههای تاثیرگذاری اخلاق بر انسان دانست و خاطرنشان کرد: انسانی که اخلاق اسلامی را رعایت کند، دیگران را دوست میدارد و با این نگاه اوج میگیرد.
وی اظهار داشت: اخلاق اسلامی در روابط اجتماعی و اصول معاشرتی بسیار مهم است و یکی از ارکان دینداری محسوب میشود که انسان را به اوج بندگی خدا میبرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اخلاق را یکی از ارکان مهم دینداری دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در جلسه اخلاق که ویژه پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: اخلاق تنظیم کننده روابط بین انسانهاست و بخش عمدهای از زندگی جمعی انسان را اخلاق تشکیل میدهد.
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