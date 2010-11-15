به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در جلسه اخلاق که ویژه پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: اخلاق تنظیم کننده روابط بین انسان⁯هاست و بخش عمده⁯ای از زندگی جمعی انسان را اخلاق تشکیل می⁯دهد.



وی با بیان اینکه یکی از ارکان مهم دینداری، اخلاق است، تصریح کرد: اولین گام برای شخصی که بخواهد اخلاق اسلامی را رعایت کند این است که خودی خود و نفس خود را بشکند و خود را برتر از دیگران نداند و در عین حال به گونه⁯ای نباشد که تحقیر شود.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اظهار داشت: انسان در ارتباط با زیرپاگذاشتن نفس خود باید به فضیلت⁯هایی نائل شود که اگر این فضیلت⁯ها محقق نشود، تاثیری بر رفتار این شخص نخواهد داشت.



اسکندری ایثار و گذشت را یکی از نشانه⁯های تاثیرگذاری اخلاق بر انسان دانست و خاطرنشان کرد: انسانی که اخلاق اسلامی را رعایت کند، دیگران را دوست می⁯دارد و با این نگاه اوج می⁯گیرد.



وی اظهار داشت: اخلاق اسلامی در روابط اجتماعی و اصول معاشرتی بسیار مهم است و یکی از ارکان دینداری محسوب می⁯شود که انسان را به اوج بندگی خدا می⁯برد.

