سیاستهای پولی آمریکا منجر به تورم خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لی ککیانگ" (Li Keqiang) در مقاله ای که از وی در خبرگزاری شینهوا منتشر شده هشدار داد که سیاستهای مالی و پولی انبساطی ممکن است موجب سرازیر شدن پول و آغاز تورم شود.

لی می نویسد: برخی اقتصادهای بزرگ جهانی به منظور تحریک و ایجاد انگیزه احیای اقتصاد و پول خودشان سیاستهای مالی و پولی انبساطی را پیشه خود کرده اند که این مسئله یک نقدینگی عظیم را ایجاد خواهد کرد.

لی همچنین ازاقدام بانک فدرال آمریکا در تزریق 600 میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده انتقاد کرد و افزود: چنین سیاست هایی احتمالاً منجر به افزایش تورم در بازارهای مالی بین المللی و افزایش قمیت کالاها مانند انرژی، و منابع خواهد شد و تزریق موقت پولها در برخی حوزه ها بر اقتصادهای در حال ظهور تاثیر منفی خواهد گذاشت.

معاون نخست وزیر چین همچنین با اشاره به فشارهایی که کشورش با آن روبروست گفت: چین در ثبات بخشیدن به تقاضاهای خارجی در خصوص کالاهای صادراتی و حفظ رشد مداوم اقتصادی تحت فشار بوده است.