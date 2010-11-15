به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ژیلا فیروزی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: همچنین با مصوب هیئت دولت ساخت 9 استخر شنا ویژه مدارس و طرح سباح در تمام شهرستانهای استان بزودی آغاز می شود.

وی با اشاره به دور سوم سفر هیئت دولت به استان و مصوبات مربوط به آموزش و پرورش اضافه کرد: احداث 300 نمازخانه، اختصاص 45 میلیارد ریال برای تکمیل مدارس شبانه روزی، استاندارد سازی سیستم گرمایشی 500 کلاس درس و.. از مهمترین این مصوبات است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اختصاص چهار میلیارد ریال به احداث ساختمان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی، اختصاص 30 دستگاه خودرو سواری، توسعه فضاهای آموزشی و... را از دیگر مصوبات دولت در دور سوم سفر به استان عنوان کرد.

وی همچنین از فعالیت 183 مدرسه قرانی در سطح استان خبر داد و با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به این مراکز تصریح کرد: در طرح استخدام 40 هزار نفری معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش 983 نفر در این استان استخدام شدند که تاکنون بی سابقه بوده است.

فیروزی با بیان اینکه قرارداد 707 نفر از نیروهای شرکتی نیز در راستای سیاست دولت و وزارت آموزش و پرورش به قرارداد کار معین تبدیل شده است، ابراز داشت: 339 نفر از خانواده ایثارگران، 42 فرزند شهید و 998 نفر از نیروهای حق التدریس و نهضت سواد آموزی امسال جذب آموزش و پرورش استان شد.



معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به ارتقای جایگاه کنکور استان در سطح کشور، بر طرح موضوعات نرم افزاری در جلسات شورا، توسعه متوازن رشته ها، اهتمام بر گسترش رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش، تاکید کرد.

فیروز احمدی متذکر شد: دولت زیر ساختهای محکمی را جهت زدودن دغدغه اشتغال فراهم و تامین کرده که امیدوارم گسترش این رشته ها به این موضوع کمک کند.

وی در پایان حل مشکل 50 درصد اشتغال با استفاده از ظرفیتهای استانی را قابل حل دانست.

