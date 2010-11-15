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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

بیانیه پایانی برائت از مشرکین؛

جهان اسلام متحدانه حمایت خود را از فلسطین دنبال کنند

جهان اسلام متحدانه حمایت خود را از فلسطین دنبال کنند

مراسم برائت از مشرکین با حضور پرشور حاجیهای ایرانی در صحرای عرفات برگزار و در بیانیه پایانی آن با اشاره به موضوع آزادی قدس شریف و حمایت همه جانبه از ملت مظلوم فلسطین، ضرورت وحدت جهان اسلام مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به مکه مکرمه، این مراسم با قرائت مناجات امیرالمؤمنین(ع) آغاز و در ادامه مراسم برائت با حضور پرشور حاجیان ایرانی و شعارهایی چون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل برگزار شد.

در پایان این مراسم بیانیه‌ای قرائت شد که در آن مسئله فلسطین و تجاوزات رژیم صهیونیستی و همچنین سیل در پاکستان، جنگ نرم استکبار، ظلم آمریکا و دعوت به وحدت جهان اسلام مورد اشاره قرار گرفتند.

در بیانیه شرکت کنندگان در مراسم برائت از مشرکین آمده است : ما ضمن تأکید بر آزادی قدس شریف، حمایت همه جانبه خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام می‌کنیم و از ملت ها و دولت‌های اسلامی می‌خواهیم با ایجاد اتحاد و همبستگی، حمایت خود را که امروز در نتیجه مقاومت دلیرانه جوانان سلحشور لبنانی و انتفاضه فلسطین آشکار گردیده تا فروپاشی کامل دنبال کنند.

قرائت پیام مقام معظم رهبری توسط حجت الاسلام قاضی عسکر از دیگر برنامه های این مراسم بود .


 

کد مطلب 1192221

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