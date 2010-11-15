جهان اسلام متحدانه حمایت خود را از فلسطین دنبال کنند

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به مکه مکرمه، این مراسم با قرائت مناجات امیرالمؤمنین(ع) آغاز و در ادامه مراسم برائت با حضور پرشور حاجیان ایرانی و شعارهایی چون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل برگزار شد.

در پایان این مراسم بیانیه‌ای قرائت شد که در آن مسئله فلسطین و تجاوزات رژیم صهیونیستی و همچنین سیل در پاکستان، جنگ نرم استکبار، ظلم آمریکا و دعوت به وحدت جهان اسلام مورد اشاره قرار گرفتند.

در بیانیه شرکت کنندگان در مراسم برائت از مشرکین آمده است : ما ضمن تأکید بر آزادی قدس شریف، حمایت همه جانبه خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام می‌کنیم و از ملت ها و دولت‌های اسلامی می‌خواهیم با ایجاد اتحاد و همبستگی، حمایت خود را که امروز در نتیجه مقاومت دلیرانه جوانان سلحشور لبنانی و انتفاضه فلسطین آشکار گردیده تا فروپاشی کامل دنبال کنند.

قرائت پیام مقام معظم رهبری توسط حجت الاسلام قاضی عسکر از دیگر برنامه های این مراسم بود .



