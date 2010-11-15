مشکلات حوزه بهداشت و درمان استان ایلام هنوز حل نشده است

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مشکلات و کمبودهایی در زمینه بهداشت و درمان در شهرستانهای استان ایلام وجود دارد که منجر به سرگردانی بیماران استان ایلام در استانهای همجوار می شود.

رئیس مجمع نماینگان استان ایلام افزود: مردم استان ایلام با 600 هزار نفر جمعیت با مشکلات زیادی در زمینه بهداشت و درمان مواجه هستند که به علت کمبود امکانات برای بهره‌گیری از این خدمات ناچار به سفر به استانهای همجوار هستند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: به لحاظ نیروی انسانی و کادر پزشکی و تخصصی در شهرستانهای دهلران، دره شهر و آبدانان با تنگناهای بسیاری مواجهیم که امیدواریم مسئولان نسبت به اعزام پزشک متخصص اقدام کنند تا گامی موثر برای رفاه و سلامت مردم منطقه برداشته شود.

عزتی ضمن تشریح وضعیت نا به سامان بهداشت و درمان حوزه انتخابیه خواستار سفر وزیر بهداشت به شهرستانهای دهلران، دره شهر و آبدانان شد.

دکتر دستجردی با این پیشنهاد موافقت کرده است و مقرر شده طی ماه های آینده وزیر بهداشت و درمان کشورمان با سفر به حوزه جنوب استان ایلام از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گیرد.