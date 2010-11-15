دبیرکل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در مورد دعوت علی دایی به اردوی تیم فوتبال پیشکسوتان اظهار داشت: ایشان مورد نظر کادر فنی تیم پیشکسوتان بودند و به همین دلیل به اردوی تیم ملی دعوت شدند و امیدوارم مشغله های کاری و درگیری مسابقات لیگ اجازه بدهد وی در تمرینات و مسابقات مکزیک تیم پیشکسوتان را همراهی کند.

نبی اضافه کرد: دایی یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است و هرگز مسائلی نظیر اختلافات حقوقی و برخی شائبه های اخیر در مورد داوری بازیهای پرسپولیس باعث نخواهد شد تا ارزشهای این بازیکن فوتبال کشور را نادیده بگیریم.

وی در خصوص تورنمنت پیشکسوتان در مکزیک اظهار داشت: تمرینات این تیم از روز پنج شنبه آغاز می شود و در مرحله اول با توجه به محدودیت سنی 35 تا 42 سال برای این مسابقات حدود 64 بازیکن به اردوی این تیم دعوت شده اند که از میان این نفرات 24 بازیکن که شرایط آمادگی لازم را داشته باشند برای شرکت در تورنمنت مکزیک انتخاب خواهند شد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال درمورد دیدار تدارکاتی روز چهارشنبه مقابل نیجریه نیز اظهار داشت: با توجه به غیبت برخی از نفرات اصلی تیم ملی این مسابقه فرصت خوبی برای کادر فنی خواهد بود تا بازیکنانی که کمتر فرصت حضور در تیم ملی را داشته اند برابر حریفی قدرتمند از قاره آفریقا محک بخورند و حتی در برخی پست ها بازیکنان ذخیره تیم ملی برای جام ملتها شناسایی شوند.

وی در مورد اینکه آیا تیم نیجریه با نفرات اصلی خود مقابل ایران صف آرایی خواهد کرد اظهار داشت: بر اساس فهرستی که از بازیکنان نیجریه داریم این تیم با 80 درصد بازیکنان اصلی خود به ایران خواهد آمد که در بین بازیکنان این تیم چند لژیونر اروپایی نیز حضور خواهند داشت.