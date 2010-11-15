به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی امروز دوشنبه در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر ، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با بحث هدفمند سازی یارانه ها و نقش بسیج در این روند گفت: امروز بین بسیج ادارات و وزارت بازرگانی جلسه ای توجیهی خواهیم داشت که در آن همکاری میان بسیج و این وزارتخانه سازماندهی می شود.

وی افزود: در بسیج اصناف و ادارات همکاری خوبی با دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها داریم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین درعین حال تصریح کرد: شاید اگر با موفقیت کامل از این جراحی بزرگ اقتصادی بگذریم بیشتر می توان در رابطه با اقدامات بسیج در همکاری با دولت برای اجرای این قانون سخن گفت.

خبر تکمیلی متعاقبا منتشر می شود .