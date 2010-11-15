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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

خامین "تهران- اصفهان" را کلید می‌زند

خامین "تهران- اصفهان" را کلید می‌زند

فیلم سینمایی "تهران - اصفهان" به کارگردانی اکبر خامین با فراهم شدن شرایط کلید می‌خورد.

خامین به خبرنگار مهر گفت: پروانه ساخت این فیلم سینمایی را به تازگی دریافت کرده‌ایم و قرار است با فراهم شدن شرایط فیلمبرداری را شروع کنیم، فیلمبرداری این فیلم سینمایی در اصفهان، تهران و یک کشور دیگر انجام می‌شود. فیلمنامه را من نوشته‌ام که طنز است و داستان اجتماعی دارد.

وی ادامه دارد: با توجه برنامه‌ریزی‌های انجام شده گمان نمی‌کنم بتوانم فیلم را برای نمایش در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده کنم. تهیه‌کننده این فیلم عباسعلی مزینانی است.

اکبر خامین فیلم‌های سینمایی "دختر میلیونر"، "بالای شهر، پایین شهر" و "سلام سرزمین من" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1192234

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