افزایش قیمت کلیه کالاها در استان مرکزی ممنوع است

اردشیر گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: براساس دستورالعمل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به تمامی شرکتهای پخش و عمده فروشان در سطح استان مرکزی اعلام شد که طی مدت 24 ساعت اگر افزایش قیمتی داشتند، قیمتها را به حالت اولیه برگردانند.

وی با اشاره به اینکه در راستای این دستورالعمل، 40 شرکت پخش و فروش در سطح استان بازرسی و نظارت شد افزود: شرکتهای پخش و عمده فروشان موظف شدند هر 15 روز یکبار موجودی انبارهای خود را اعلام کنند که در این راستا 12 شرکت به علت عدم اعلام موجودی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان مرکزی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای نظارت و کنترل بازار استان در صورتی که این شرکتها هر 15 روز یکبار به تعهد خود عمل نکنند کالاهای آنها در قالب احتکار ضبط و توقیف می شود.

