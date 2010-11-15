نهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش از خلیج عدن بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، نهمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خلیج عدن صبح دوشنبه به ایران بازگشت.

این ناوگروه سه ماه پیش برای برقراری خطوط مواصلاتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و حمایت از کشتیهای تجاری ایران به خلیج عدن اعزام شده بود.

هدف اصلی اعزام این ناوگروه مبارزه با پدیده دزدی دریایی در خلیج عدن و حمایت از تمامی کشتیهای، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که از مسیر خلیج عدن عبور می کردند بود.

البته این ناوگروه از کشتیهای کشورهای دیگر که از آنها درخواست کمک می کردند هم حمایت می کرد.

ناو گروه نهم اعزامی نیروی دریایی ارتش به خلیج عدن شامل دو ناو شکن جنگی الوند و ناوشکن پشتیبانی کننده خارک بود که صبح امروز این دو ناوشکن در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس پهلو گرفتند.

ناو گروه دهم نیروی دریایی ارتش روز گذشته (یکشنبه) و با دو ناوشکن جنگی چیرو و ناوشکن پشتیبانی کننده لارک برای یک ماموریت سه ماهه به خلیج عدن اعزام شد.

همچنین صبح امروز دوشنبه مراسمی برای تجلیل از پرسنل ناو گروه نهم اعزامی نیروی دریایی ارتش به خلیج عدن با حضور امیر دریادار غلامرضا خادم بیغم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.