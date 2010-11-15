گرگان قهرمان مسابقات کاراته دانشجویان منطقه 10 دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسابقات کاراته دختران دانشجوی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی پیش از ظهر دوشنبه با شرکت، هفت تیم از واحدهای گرگان، سمنان، شاهرود، گرمسار، علی آباد کتول، دامغان و آزادشهر به میزبانی دانشگاه ازاد اسلامی گرگان پایان یافت.

در این رقابتها، تیم دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به مقام اول، تیم سمنان دوم و تیمهای گرمسار و شاهرود مقام سوم مشترک را کسب کردند.

بر اساس این گزارش، در کاتای انفرادی، سپیده مومن از گرگان و منیره داودی از آزادشهر مقام های اول و دوم را کسب کردند و مقام سوم مشترک به سارا فضلی از علی اباد و حبیبه جهانگیری از دامغان رسید.



در کاتای تیمی نیز مقام اول و دوم به تیمهای سمنان و گرمسار رسید و تیمهای گرگان و علی آباد مقام سوم مشترک را کسب کردند.