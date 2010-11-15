  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

گرگان قهرمان مسابقات کاراته دانشجویان منطقه 10 دانشگاه آزاد شد

گرگان قهرمان مسابقات کاراته دانشجویان منطقه 10 دانشگاه آزاد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: گرگان قهرمان مسابقات کاراته دانشجویان دختر منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسابقات کاراته دختران دانشجوی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی پیش از ظهر دوشنبه با شرکت، هفت تیم از واحدهای گرگان، سمنان، شاهرود، گرمسار، علی آباد کتول، دامغان و آزادشهر به میزبانی دانشگاه ازاد اسلامی گرگان پایان یافت.

در این رقابتها، تیم دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به مقام اول،  تیم سمنان دوم و تیمهای گرمسار و شاهرود مقام سوم مشترک را کسب کردند.

بر اساس این گزارش، در کاتای انفرادی، سپیده مومن از گرگان و منیره داودی از آزادشهر مقام های اول و دوم را کسب کردند و مقام سوم مشترک به سارا فضلی از علی اباد و حبیبه جهانگیری از دامغان رسید.

در کاتای تیمی نیز مقام اول و دوم به تیمهای سمنان و گرمسار رسید و تیمهای گرگان و علی آباد مقام سوم مشترک را کسب کردند.
کد مطلب 1192243

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها