به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "خواب‌های دنباله‌دار" با حضور پوران درخشنده (کارگردان)، فرشته صدرعرفایی (بازیگر)، مسعود سلامی (مدیر فیلمبرداری)، طهماسب صلح‌جو (منتقد) و رضا درستکار (مجری و منتقد) در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در ابتدای این نشست مسعود سلامی گفت: فیلمبرداری کار کودک خیلی سخت است. قبول دارم در بعضی موارد راکورد حفظ نشده اما این کار تعمدی صورت گرفته چرا که من از دو فیلتر مختلف در فیلم استفاده کردم، صحنه‌های رئال را با رنگ آبی و سکانس‌های خواب را سعی کردم از نورهای گرم‌تر استفاده کنم تا فضای فانتزی کار هم دربیایید.

در ادامه این نشست فرشته صدرعرفایی در مورد نحوه بازی خود در این فیلم عنوان کرد: به هر حال تلاش کردم به فضای فیلم و نقش خانم همتی نزدیک شوم چرا که قصه کار فانتزی بود و من معتقدم این فضای فانتزی را هم نیز باید باور کرد و برایش استدلال و منطق آورد به همین دلیل این سبک از بازی را انتخاب کردم اما قصد دفاع از بازی‌ام را ندارم و می‌دانم لحظاتی هم بازی‌ام غلو شده بود.



عرفایی ادامه داد: به هر حال سعی کردم بازی‌ام باورپذیر باشد البته شرایطی که این زن قرار می‌گیرد، شرایط معمولی و عادی نیست و فضای ترس، تنش و استرس موجود است که به نوعی بازی اگزجره را طلب می‌کند اما من به این نتیجه رسیدم که جنس بازی‌ام باید رئال و واقعی باشد.

پوران درخشنده درباره رویا پردازی در این فیلم عنوان کرد: به هیچ وجه در این فیلم قصد رویا پردازی نداشتم چرا که رویا کودکان زیبا است اما چیزی که اهمیت دارد رویایی است که به حقیقت تلخ می‌رسد. دختری که دوست دارد ارتقاء پیدا کند، درس بخواند، دیده شود و از دست معلم جایزه بگیرد، اما در جامعه دیده نمی‌شود. ما از طریق یک رویای فانتزی به فصل پایانی و زیر زمین می‌رسیم و نهایت آمال و آرزوهای این دختر را می‌بینیم.



وی افزود: تمام حق‌ها از این دختر گرفته شده و از او حمایت نمی‌شود و این حقیقت تلخ جامعه است که دوست داشتم از طریق معلم که سمبل آگاهی است شرایط را برای این دختر فراهم کنیم تا اوضاع بهبود پیدا کند.

در ادامه این نشست درخشنده ادامه داد: همیشه دوست دارم در زمینه کودک فیلم بسازم. بنیاد فارابی اعلام کرد که از آثار کودک حمایت می‌کند و من هم با اشتیاق به سمت کار رفتم، طرح اولیه را گرفتم و بازنویسی صورت گرفت. من شخصیت معلم فیلم را دوست داشتم چرا که او بود که شرایط این دختر را کشف کرد.



وی تاکید کرد:همیشه فاجعه از یک تاریکی اتفاق می‌افتد اما پایان فیلم من شاد است، معلم ذره ذره او را کشف می‌کند و در میان آهن پاره‌ها به کلاس درس واقعی به دور از شعار می‌رسیم که می‌توانیم به راحتی لمس‌اش کنیم و دوست داشتم از این نوع دختران حمایت شود و بین کودکان تبعیض قائل نشویم و در نهایت به آگاهی و دانایی برسیم.

درخشنده در پایان تاکید کرد: هدفم این بود که از این نوع دختران حمایت بیشتری شود تا آن‌ها فراموش نشوند. به من شش سالن تک سانس داده‌اند که در مجموع یک سینما می‌شود اما هنوز دغدغه ساخت فیلم‌های فرهنگی دارم و با اکران محدود و تک سانس هیچ‌وقت از فیلمسازی ناامید نمی‌شوم چرا که برای مردم فیلم می‌سازم و با همین مردم زندگی می‌کنم و دوست دارم در مورد آدم‌های فراموش شده و درباره یک انسان فیلم بسازم.

