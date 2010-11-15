33 پروژه ورزشی در ایلام ساخته می شود

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: اگر ورزش را در استان توسعه دهیم باید به ورزش بصورت علمی نگاه کنیم، چرا که می خواهیم برای حداقل 35 هزار ورزشکار سازمان یافته و حتی بیش از این ورزشکار غیر سازمان یافته برنامه ریزی کنیم.

این مسئول اضافه کرد: روند توسعه فضاهای ورزشی در ایلام به واسطه توجه مسئولان سازمان تربیت بدنی، مسئولان ارشد استانی و اجرایی کردن این پروژه های ورزشی توسط این دستگاه اجرایی در استان ایلام مثبت بوده و هم اکنون 33 پروژه ورزشی در دست احداث است.

وی بیان داشت: با بهره برداری از این پروژه ها تا پایان سال آینده سرانه فضای ورزشی به 84 صدم متر مربع می رسد.

فتاحی ادامه داد: در حالیکه در حال حاضر سرانه فضای ورزشی در استان 59 صدم مترمربع است .

وی افزود: امید واریم با بهره برداری و ایجاد فضاهای جدید ورزشی بخشی از مشکلات و محدودیتهای فضای ورزشی در استان رفع شود.

فتاحی ادامه داد: با توجه به اینکه رویکرد جدید دولت، رویکردی فرهنگی است این اداره کل هم در بحث شاخصهای فرهنگی برنامه های خوبی در دست اقدام دارد که از آن جمله می توان به برنامه تجلیل از خانواده های معظم شهدای ورزشکار، موزه آثار شهدای ورزشکار، ایجاد نمازخانه در تمامی اماکن ورزشی، ایجاد یادمان شهدای فوتبال زمین چوار و ایجاد گود زورخانه در هشت شهرستان استان اشاره کرد .