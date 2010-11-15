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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۰۶

عکاس مهر رتبه دوم جشنواره عکاسی زیر آب را از آن خود کرد

عکاس مهر رتبه دوم جشنواره عکاسی زیر آب را از آن خود کرد

عکاس مهر در قشم به همراه یک هنرمند دیگر در اولین جشنواره عکاسی زیرآب رتبه دوم را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان اولین جشنواره عکاسی زیرآب  یکشنبه 23 آبان در دانشگاه چابهار مشخص شدند. پدرام رستگار از قشم و روزبه کرمی از اهواز با دریافت تندیس، لوح افتخار و سه میلیون تومان به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

همچنین اصغر بشارتی عکاس خبرگزاری مهر از قشم و مهدی ذهبی از چابهار با دریافت تندیس، لوح تقدیر و دو میلیون تومان و محسن شمسی پور از اراک، محمدرضا فتاح حسینی از تهران و مهجور نقیبی از قشم با دریافت تندیس، لوح تقدیر و یک میلیون تومان به عنوان نفرات سوم معرفی شدند.

اولین جشنواره عکاسی زیرآب از 21 آبان در آب‌های چابهار آغاز به کار کرد و با معرفی برگزیدگان 23 آبان به اتمام رسید.

بشارتی متولد 1356 در قشم سه سال تجربه عکاسی دارد و یک سال نیز عکاسی تخصصی زیرآب را انجام داده است. حضور در 15 دوره نمایشگاه عکس کشوری و استانی و حضور جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از جمله فعالیت‌های وی است.

کد مطلب 1192249

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