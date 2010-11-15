به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرزین امروز در نشست خبری در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه مرحله واریز مبالغ یارانه نقدی به حسابهای افراد به پایان رسیده است، گفت: طی دو ماهه اخیر کار شبانه روزی برای اجرای هدفمندی یارانه ها در تمام بخشها انجام شده است.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت افزود: در دو ماهه اخیر در دولت جلسات متعددی در خصوص هدفمندی یارانه ها برگزار شده است به نحوی که وزرای مربوطه بازبینی مجددی بر اجرای بسته های مربوطه و زمانبندی های اجرایی آن داشته اند.

وی با بیان اینکه سیاستهای خاصی برای بسته ها اتخاذ شده است، افزود: هفته ای سه جلسه با حضور رئیس جمهور و وزرای مربوطه جلساتی در مورد هدفمندی یارانه ها برگزار کرده ایم.

آرامش بر بازار ارز حاکم شد

فرزین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را یک کار کارشناسی بی سابقه در تاریخ سیاست‌گذاری کشور عنوان کرد و افزود: هم اکنون که در آستانه اجرای هدفمندی یارانه ها قرار داریم، وضعیت اقتصادی کشور از آرامش مناسبی برخوردار است به نحوی که در بازار ارز گر چه طی ماه‌های قبل با نوساناتی مواجه بودیم اما در حال حاضر به آرامش رسیده ایم.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی ادامه داد: تثبیت نرخ ارز در آستانه اجرا و ماه‌های اخیر به درستی انجام شده است و بازار ارز به تولید کنندگان و فعالان اطمینان می دهد که کالاهای وارداتی خود را با نرخ مشخصی وارد کشور کنند.

قیمتها به حالت سابق بازگشت

وی افزود: گرچه نوساناتی در بازار کالا وجود داشت اما هم اکنون 106 واحد تولیدی که قیمتها را افزایش داده بودند داوطلبانه قیمتها را اصلاح کردند که این نشان می دهد نظارت بر بازار با همراهی اصناف و مردم باید صورت گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بسته های مختلفی که در راستای اجرای هدفمندی یارانه ها تهیه شده است، گفت: بسته صنعت یکی از این بسته هاست اما منظور از این بسته فقط وزارت صنایع و معادن نیست بلکه کلیه بخشهای صنعتی را در بر می گیرد.

وی بسته دیگر را بسته کشاورزی که بررسی های طولانی برای آن صورت گرفت، عنوان کرد و افزود: در آخرین جلسه هدفمندی یارانه ها که پنجشنبه هفته گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شد، بسته کشاورزی نهایی شد.

فرزین با بیان اینکه بخشی از بسته حمل و نقل درون و برون شهری در حال اجرایی شدن است، گفت: بسته تنظیم بازار اصناف در استانها و با مسئولیت استاندار اجرایی می شود.

وی در خصوص بسته صادرات غیر نفتی گفت: منابعی برای توسعه صادرات غیر نفتی در این بسته دیده شده است.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی از تهیه بسته پولی توسط بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی، سپرده ها و ذخایر قانونی خبر داد و افزود: سیاستهای مشخصی در این بسته برای بازار پول تدوین شده است؛ بنابراین نرخهای سود بلندمدت،کوتاه مدت، مشارکتی و مبادله ای همان نرخ های بسته سال 89 بانک مرکزی است.

نرخ سود بانکی امسال تغییر نمی‌کند

فرزین ادامه داد: مصوبه نهایی این است که با اجرای قانون در سالجاری نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده ها و چه در بخش تسهیلات تغییری نمی کند؛ فقط حساب سپرده ویژه ای برای منابع حساب هدفمندی ایجاد خواهد شد که مردم بتوانند از آنها به عنوان پس انداز استفاده کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته دیگر را بسته شهرداریها و دهیاریها که کل آثار قیمت انرژی بر روی فعالیتها در آن مشخص شده است، اعلام کرد و افزود: بسته توزیع درآمد و تامین اجتماعی بسته دیگر است که برای بهبود وضعیت تامین اجتماعی و بهبود توزیع درآمد تدوین شده است، همچنین یک بسته دیگر به نام بسته تامین اجتماعی که متولی آن وزارت کشور است تدوین شده و در مجموع 9 بسته در این خصوص آماده کرده ایم.

تسهیلات یارانه ای به صنعت

وی در مورد حمایت دولت از بخش صنعت گفت: در این راستا بخش زیادی از منابع یارانه ای به صورت وجوه یا یارانه سود تسهیلات به بخش صنعت به منظور حمایت اختصاص خواهد یافت؛ گرچه ضوابط بانک مرکزی نیز تغییر کرده اما در ماه‌های آینده شاهد اختصاص منابعی به بخش تولید خواهیم بود.

زمان برداشت یارانه نقدی از حسابها

فرزین درباره زمان برداشت منابع هدفمندی یارانه ها از حسابها گفت: با اصلاح قیمت ها کلیه مبالغ یارانه ها که برای دو ماه می باشد توسط مردم قابل برداشت است.

به گفته وی، قانون به دولت اجازه داده که به سه طریق نقدی، غیر نقدی و تامین اجتماعی حمایتهای لازم از خانواده ها صورت گیرد اما شروع کار به صورت نقدی خواهد بود.

فرزین با بیان اینکه مردم باید منابع خود را مدیریت کنند، گفت: اقداماتی در هفته های اخیر آغاز شده است و قصد داریم شرایطی را به وجود بیاوریم که منابع مردم به خوبی پس انداز شود و سود مناسب در اختیار آنها قرار گیرد.

مردم با یارانه کالاهای بادوام بگیرند یا پس انداز کنند

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، قرار است که کالاهای با دوام با قیمت مناسب و تخفیف با اقساط بلندمدت در اختیار خانوارها قرار گیرد و در این راستا ثبت نام هایی صورت خواهد گرفت و واحدهای صنفی و تولید کنندگان این کار را آغاز کرده اند.

وی گفت: بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، دهکهای یک و دو روستایی به طور متوسط برای سال 89 ماهانه 135 هزار تومان درآمد دارند؛ بنابراین اختصاص 162 هزار تومان به یک خانوار چهار نفره در ماه بر اساس هدفمندی یارانه ها تعلق می گیرد که بالاتر از درآمدهای ماهیانه آنها است. بنابراین با اجرای طرح به کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد و در نتیجه اقتصاد کشور کمک خواهد شد.

افزایش سهم خانوار از منابع هدفمندی یارانه‌ها

به گفته فرزین، قانون اجازه جابه جایی 10 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها را به دولت داده است که این 10 درصد به سهم خانوارها افزوده و سهم خانوارها به 60 درصد رسید.

به گفته وی، 60 درصد 20 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها 12 هزار میلیارد تومان در سالجاری خواهد شد. به عبارت دیگر، برای 60 میلیون نفر 40 هزار و 500 تومان در ماه واریز می شود؛ یعنی 2 هزار و 400 میلیارد تومان بابت هر ماه واریز می شود که برای دو ماه 4 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد شد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت درباره حمایت دولت از بخش صنعت گفت: برخی از رشته ها در بخش صنعت از بقیه رشته ها آسیب پذیرند، بر این اساس حمایتهای خاصی از آنها صورت خواهد گرفت. در این راستا حمایت از 7 هزار بنگاه به صورت سیاستهای کوتاه مدت و سیاستهای بلند مدت و میان مدت صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در این راستا تخصیص منابعی به برخی از صنایع به صورت خط اعتباری انرژی صورت می گیرد، گفت: برخی از واحدها در این راستا به نظام بانکی معرفی شده اند.

390 میلیارد تومان اعتبار برای صادرات

فرزین از مصوبه ای برای اختصاص 390 میلیارد تومان منابع به بخش صادرات به منظور حمایت خبر داد و گفت: همچنین پروژه بازسازی فرایند تولید از 27 شهریور ماه آغاز شده و در این فرایند برخی از بنگاهها به بانکها معرفی شده اند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت از محصولات پربازده از دیگر برنامه های دولت برای حمایت از بخش صنعت ذکر کرد و گفت: برآوردهای اولیه این بود که 7 هزار بنگاه در این طرح برای حمایت دولت ثبت نام کنند که 4 هزار بنگاه ثبت نام کردند همچنین 8 هزار واحد صنفی نیز در این راستا مد نظر قرار گرفتند.

وی در خصوص بسته کشاورزی نیز گفت: باید در این راستا آرامشی در بخش قیمتها در بازار ایجاد کنیم و با افزایش تقاضا بخش عرضه را فعال نماییم.