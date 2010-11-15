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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

کمالوند به مهر خبر داد:

تراکتورسازی در امارات اردو می زند

تراکتورسازی در امارات اردو می زند

تبریز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز اعلام کرد: این تیم برای حضور مقتدرانه در رقابت های دور برگشت لیگ برتر باشگاه های فوتبال کشور در امارات اردوی تدارکاتی برگزار خواهد کرد.

فراز کمالوند ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این اردوی تدارکاتی همزمان با تعطیلات نیمفصل از نیمه دی آغاز می شود و 10 روز به طول خواهد کشید.

وی افزود: در جریان این اردوی تدارکاتی، تراکتورسازی دو بازی دوستانه با باشگاه های لیگ برتر امارات برگزار خواهد کرد که بازی با "النصر" قطعی شده است.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی اضافه کرد: بازی دوستانه دیگر تراکتورسازی در امارات از بین یکی از دو باشگاه "الشارجه" و "الفجیره" خواهد بود.

تراکتورسازی یک مهاجم جذب خواهد کرد

وی همچنین گفت: با خروج احتمالی دو نفر از لیست بازیکنان تراکتورسازی در نیم فصل، یک یار مهاجم جذب خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز افزود: یار کمکی در خط فوروارد به کار گرفته خواهد شد و برای باشگاه فرقی ندارد که داخلی و یا خارجی باشد.

تراکتورسازی تبریز هم اکنون با 15 بازی و کسب 21 امتیاز در رده هفتم جدول لیگ برتر قرار دارد.

کد مطلب 1192253

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