تراکتورسازی در امارات اردو می زند

فراز کمالوند ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این اردوی تدارکاتی همزمان با تعطیلات نیمفصل از نیمه دی آغاز می شود و 10 روز به طول خواهد کشید.

وی افزود: در جریان این اردوی تدارکاتی، تراکتورسازی دو بازی دوستانه با باشگاه های لیگ برتر امارات برگزار خواهد کرد که بازی با "النصر" قطعی شده است.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی اضافه کرد: بازی دوستانه دیگر تراکتورسازی در امارات از بین یکی از دو باشگاه "الشارجه" و "الفجیره" خواهد بود.

تراکتورسازی یک مهاجم جذب خواهد کرد

وی همچنین گفت: با خروج احتمالی دو نفر از لیست بازیکنان تراکتورسازی در نیم فصل، یک یار مهاجم جذب خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز افزود: یار کمکی در خط فوروارد به کار گرفته خواهد شد و برای باشگاه فرقی ندارد که داخلی و یا خارجی باشد.