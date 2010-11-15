جریان عادی تامین کالا تلاطم نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تقوی در همایش بسیج ادارات در امر بازرسی و نظارت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: تمامی تلاش وزارت بازرگانی این است که جریان عادی تامین کالا بر هم نخورد چرا که هر گونه تغییر و واکنش در این موضوع ممکن است بر روی قیمت تاثیرگذار باشد؛ بنابراین در مدیریت بازار قیمت و شبکه توزیع و عرضه دقت لازم به عمل خواهد آمد تا بازار آرامی را بعد از اجرای قانون تجربه کنیم.

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: سازمان حمایت گلوگاه‌هایی را که امکان تخلف در آنها وجود دارد را به صورت متمرکز پایش خواهد کرد تا قبل از وقوع هر گونه تخلف بتوانیم از آن جلوگیری کنیم.

وی مدیریت و رهبری هوشمندانه را یکی از راه‌های پیشگیری از بحران در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانست و بر ضرورت انتقال سریع و به موقع اطلاعات از کف بازار به حوزه‌های ستادی از سوی بازرسان تاکید کرد.

به گفته تقوی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت بنا ندارد آرامش بازار را بر هم زند و تصمیم گرفته که کنترل فضای موجود جامعه را در دست گرفت و اجازه ندهد برخی از این فضا سوء استفاده کنند، این در حالی است که هم اکنون در اجرای دستورالعمل‌های دولت برای ایجاد آرامش در بازار جلو هستیم و بازار آرامی نیز هم اکنون پیش روی ما قرار گرفته است.

تقوی گفت: دولت مخالف با هرگونه افزایش غیرمنطقی کالاها است که بر این اساس، اگرچه افزایش قیمتهای منطقی را می پذیرد اما اجازه انتقال آن به مصرف کنندگان را نخواهد داد. البته افزایش قیمت نیز باید به صورت منطقی و در چارچوب آنالیز قیمتی باشد که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان نو تولید کنندگان اعلام شده است. البته هر واحد تولیدی که بخواهد تغییری در نرخ‌ها داشته باشد باید آنالیز قیمتی خود را ارایه داده و اجازه دهد دولت درباره آن تصمیم گیرد چرا که اگر خود سرانه افزایش قیمت صورت گیرد به طور قطع تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: درون مایه‌ طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدالت اجتماعی و اقتصادی و حل مشکل اشتغال و در نهایت رشد و شکوفایی بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور است؛ بنابراین در همه حوزه‌های اقتصادی کشور و با تمامی مبانی فکری متفاوت اما طرح تحول اقتصادی یک طرح تایید شده است.

تقوی با برشمردن دو تکلیف عمده برای وزارت بازرگانی، خاطرنشان کرد: ذخیره سازی و تنظیم بازار و انجام اقدامات نظارتی و کنترلی که در قالب بسته مدیریت بازار اجرایی خواهد شد در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: اولین گام، نظارت پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلف است، ضمن اینکه بازرسی ها باید هدفمند باشد و از هرگونه بازرسی غیرهدفمند جلوگیری شود. البته تعمیق و گسترش نظارت بازرسی با همکاری مردم اثربخشی بیشتری خواهد داشت.