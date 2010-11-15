به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو در بازیهای آسیایی روز چهارشنبه آغاز خواهد شد و طی آن سه نماینده ایران در هر دو بخش بانوان و آقایان رقابتهای خود را برگزار خواهند کرد. در وزن پنجم علیرضا نصر آزادانی در یک دیدار سخت به مصاف با حریفی از کره جنوبی خواهد رفت.

در وزن اول بانوان سارا خوش جمال فکری با نماینده ماکائو را پیش رو دارد و در وزن پنجم نیز راحله آسمانی به مصاف تکواندوکاری از تاجیکستان خواهد رفت. پنجشنبه 27 آبان ماه در دومین روز این مسابقات فرزاد عبداللهی و پریسا فرشیدی در وزن ششم دور نخست را استراحت دارند.

روز سوم رقابتهای تکواندو جمعه 28 آبان ماه در وزن سوم مردان رضا نادریان تکواندوکار نپال را پیش رو دارد. در همین وزن و در بخش بانوان سمانه شش پری با نماینده تاجیکستان پیکار می کند. یوسف کرمی دارنده مدال طلای دوره قبل در وزن هفتم نخست استراحت دارد و سهیلا سیاحی هم با حریفی از قزاقستان مبارزه می کند.

شنبه 29 آبان ماه در آخرین روز رقابتهای تکواندو محمد باقری معمتد در در وزن چهارم مردان مبارزات خود را با دیدار نماینده تایلند آغاز می کند. در همین وزن و در بخش بانوان سوسن حاجی پور با تکواندوکار ی ازفیلیپین را پیش رو خواهد داشت. در وزن هشتم حسین تاجیک با نماینده قطر مبارزه می کند.

تیم ملی تکواندو با 12 تکواندوکار در دو بخش مردان وزنان در این رقابتها شرکت می کند.