سفر به نیم قرن پیش/ خاطره موسیقی "گلها" زنده می شود

به گزارش خبرنگار مهر،همایون خرم ضمن اعلام این خبر در توصیح کم و کیف اجرای این کنسرت در نشست خبری که صبح امروز با حضورمدیر موسسه آوای گلچین در خانه ادبیات ایران برگزار شد گفت : سالهای بسیاری از از آخرین اجرایی که داشتم می گذرد و قصد نداشتم که کنسرتی برگزار کنم تا اینکه برگزاری این کنسرت پیش آمد و من هم با کمال میل این پیش آمد را پذیرفتم و معتقدم که هرکس در هرشرایطی موسیقی خاص خودش را پیدا می کند و زمانی طرح برگزاری این کنسرت عنوان شد تصمیم گرفتم آثار قدیمی که مخاطب با آن خاطره دارد و از برنامه گلها به کرات شنیده است را اجرا کنم.

حضور جوان ها مغتنم است

وی در ادامه به قطعاتی که در این کنسرت اجرا می شود اشاره کرد و گفت : موسیقی ایرانی یک هنر درونگرا است و خاصیت تاثیر گذاری آن به مراتب بیش از سایر آثار موسیقایی است به همین دلیل تصمیم گرفتم مجموعه آثاری که از گذشته به یادگار مانده را مجدد اجرا کنم که بخشی از این اجراها به بداهه نوازی اختصاص دارد و بخش دیگر به گروه نوازی و قرار است با همان تنظیمی که مردم شنیده اند به روی صحنه برود.

این آهنگساز در ادامه صحبت های خود حضور جوان ها در این کنسرت را مغتنم دانست و گفت : یکی از پدیده هایی که با آن مواجه شدم علاقمندی نسل جوان به این نوع موسیقی است و بارها شنیده و دیده ام که قطعاتی مثل "رسوای زمانه"، "اشکم هویدا شد" و غیره ورد زبان جوان هایی است که این اجراها را به طور زنده ندیده اند اما علاقمندی آنها بسیار است و این قطعات را به خوبی آنالیز می کنند و قصد دارم آثاری چون" تو ای پری کجایی"،"امشب در سر شوری دارم" را اجرا کنم.

وی در ادامه به بخش های مختلف این کنسرت اشاره کرد و گفت : این اجرا در دو بخش بداهه نوازی استاد و گروه نوازی برگزار می شود و قرار است سامان احتشامی نوازندگی پیانو، حسن آزاده فر( تنبک) و امیرحسین رضا( تار) در بخش گروه نوازی را عهده دار شوند همچنین ژاله صادقیان هم قطعات را بدون حضور خواننده فقط به صورت دکلمه اجرا می کند.

این موسیقیدان پیشکسوت در پایان صحبت های خود در پاسخ به این سئوال که چرا از حضور خواننده در این اجرا استفاده نمی کند گفت : حضور خواننده در همه کنسرتها دیده می شود که در جای خود نیکو است اما من معتقدم که هنر موسیقی به تنهایی حرف برای گفتن دارد و لزومی به حضور خواننده نیست البته ناگفته نماند که خانم صادقیان اشعار این کنسرت را به صورت دکلمه اجرا می کند تا تلفیقی از شعر و موسیقی داشته باشیم و حالتی از حال و هوای عرفان را به مجموع کار ببخشد.

علت گرانی بلیت

در ادامه این جلسه مدیر موسسه آوای گلچنین در پاسخ به چرایی بالا بودن قیمت بلیت ها اشاره کرد گفت : قبل از بیان هرمطلبی باید متذکر شوم که به رسم شاگردی هر تصمیمی که در خصوص کم و کیف برگزاری این کنسرت اتخاذ شده با کسب اجازه از استاد همایون خرم بوده است؛ بنابراین نرخ بلیت ها بین 15 تا 70 هزارتومان قیمت گذاری شده است ؛ و در خصوص چرایی بالابودن قیمت بلیت ها باید بگوییم که همانطور که می دانید هزینه برگزاری کنسرت بسیار سنگین است و ما ناگزیر به چنین نرخ گذاری بودیم به همین دلیل آغاز نرخ بلیت ها از سقف گذاری 15 هزارتومان شروع شده تا همه اقشار جامعه که علاقه به دیدن هنرمندی استاد خرم هستند بتوانند از این امکان استفاده کنند.

تخفیف برج میلاد تاثیری در کاهش هزینه های کنسرت ندارد

شجاعی در ادامه افزود : یکی دیگر از فاکتورهای نرخ گذاری بلیت ها به بازار عرضه و تقاضا برمی گردد که این فاکتور مستقل از ابعاد سلیقه ای عمل می کند و با توجه به این فاکتور و همچنین تخفیف 20 درصدی برج میلاد که برای برگزاری کنسرت های موسیقی ایرانی قائل است به این قیمت رسیدیم و تخفیف برج میلاد به هیچ عنوان در کل هزینه هایی که صرف می شود تاثیر گذار نیست ضمن اینکه فراموش نکنیم بلیت های 70 هزارتومانی از جمله بلیت هایی است که معمولا به سایر اساتید برای دیدن این کنسرت اهدا می شود و تقریبا هیچ یک از آن به فروش نمی رسد.

مدیر موسسه آوای گلچنین در پاسخ به این سئوال که با چنین نحوه قیمت گذاری به نظر می رسد که از نام استاد همایون خرم سوء استفاده شده است گفت : به هیچ عنوان چنین نیست . اجرای یک اثر هنری دارای دو بخش است بخش نخست آن مبحث هنری اثری است که ارائه می شود که هم برگزارکننده و هم هنرمند به عرضه یک اثر بی نقص و کم نظیر اهمیت می دهند ؛ بخش دوم این مبحث به کم و کیف اجرای یک برنامه هنری برمی گردد که به موازات ارائه یک اثر موسیقایی بی نقص بحث اقتصادی ارائه یک اثر هم مهم است به همین دلیل برای تحقق این امر باید هرینه های بسیاری متحمل شد که بخشی از این هزینه ها به چگونگی قیمت گذاری کنسرت برمی گردد.

حرفی برای گفتن ندارم

همایون خرم در خصوص چرایی بالا بودن نرخ کنسرت گفت : من یک هنرمند هستم و فقط درخصوص اثری که قراراست ارائه شود می توانم صحبت کنم و تخصصی در این مسائل ندارم به همین دلیل حرفی برای گفتن ندارم.

در ادامه این نشست همایون خرم در پاسخ به یکی از خبرنگاران که با استناد به گفته برنامه گذار که تعیین قیمت بلیتها با اجازه ایشان بوده است گفت : باید دید کسب اجازه چگونه تعریف می شود.

لازم به ذکر است کنسرت همایون خرم در تاریخ 10 و 11 آذرماه ساعت 21 در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.