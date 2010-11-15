به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین آثاری که در این دوره از جشنواره به روی صحنه می‌رود، آثار منتخب کودک و نوجوان از جمله نمایش‌های "یه دم و دو گوش" نوشته‌ ریحانه سلامت به کارگردانی سیدجواد طاهری؛ "پای دیوار، دخترکی"، نوشته‌ فهیمه میرزاحسینی به کارگردانی مشترک سیما و فهیمه میرزاحسینی؛ "دیگ دیگو" نوشته و کار حسین مزینانی؛ "دخترک و پینه‌دوز" نوشته و کارگردانی حامد زحمتکش؛ "خرمشیر"، نوشته‌ی جواد ذوالفقاری به‌کارگردانی مجتبی خمسه است که به صورت دوره‌ای در فرهنگ‌سراها و مناطق مختلف شهر تهران به اجرا در می‌آیند.

سالن‌های نمایش فرهنگ‌سراهای اخلاق، اشراق، انقلاب، بهاران، بهمن، خاوران، خواجوی کرمانی، شفق، فردوس، گلستان و مرکز تاتر شرق تهران با پراکندگی در مناطق مختلف شهر تهران تا اردیبهشت ماه 1390 میزبان نمایش‌های این دوره از "جشنواره‌ کودک و تئاتر"، خواهند بود.

اولین دوره "جشنواره‌ کودک و تئاتر"، در سال 1386 به همت مدیریت امور نمایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شکل گرفته است.

